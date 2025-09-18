Λάκης Γαβαλάς για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Έβαλε λάθος ρούχο
Ο σχεδιαστής σχολίασε τις ενδυματολογικές επιλογές της τραγουδίστριας στις δύο εμφανίσεις που έκανε στο Παναθηναϊκό Στάδιο
Την εμφάνιση της Άννας Βίσση στις πρόσφατες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, δηλώνοντας πως κατά τη γνώμη του, η επιλογή του ρούχου της στη σκηνή, ήταν λανθασμένη.
Ο σχεδιαστής μόδας εξέφρασε και στην ίδια την καλλιτέχνιδα την άποψή του αναφορικά με την ενδυματολογική της επιλογή. Σε απόσπασμα με τις δηλώσεις του, που προβλήθηκε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στο «Super Κατερίνα», ο Λάκης Γαβαλάς στάθηκε αρχικά στο πρώτο ρούχο της Άννας Βίσση, σχεδιασμένο από τους Dolce & Gabbana.
Όπως είπε: «Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό».
Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής πρόσθεσε για το δεύτερο ρούχο, με το οποίο εμφανίστηκε η Άννα Βίσση στο Παναθηναϊκό Στάδιο: «Βγαίνει με το δεύτερο ρούχο και εκεί που νομίζω ότι είναι ένα μακρύ φόρεμα από παγιέτα, κάνει ένα "κρακ" και αφαίρεσε το μισό ρούχο. Είχε βάλει και μια μπότα πάνω από το γόνατο, την οποία τραβούσε συνέχεια γιατί έπρεπε να πηγαίνει πάνω κάτω στο γήπεδο».
