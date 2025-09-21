Τα μυστικά της 56χρονης Τζένιφερ Άνιστον πίσω από την αγέραστη εμφάνισή της - Τι αποκαλύπτει η αισθητικός της
Τα μυστικά της 56χρονης Τζένιφερ Άνιστον πίσω από την αγέραστη εμφάνισή της - Τι αποκαλύπτει η αισθητικός της

Η διάσημη ηθοποιός αποκαλύπτει τι έχει δοκιμάσει, τι απορρίπτει και ποια είναι η φιλοσοφία της γύρω από την ηλικία και την ομορφιά

Η 56χρονη Τζένιφερ Άνιστον συνεχίζει να εντυπωσιάζει με κάθε της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Η διάσημη ηθοποιός έχει παραδεχθεί ότι έχει δοκιμάσει ορισμένες επεμβάσεις, όμως μεγάλο μέρος της εικόνας της οφείλεται σε μια σχολαστική ρουτίνα φροντίδας και σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Η αισθητικός της Άνιστον, Τζοάνα Τσεχ, αποκάλυψε ότι η προετοιμασία των διασήμων για τις μεγάλες εμφανίσεις αρχίζει περίπου έξι εβδομάδες πριν. Όπως εξήγησε, «αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους, εντείνουν τις προπονήσεις, κάνουν μασάζ αδυνατίσματος και ακολουθούν συγκεκριμένη ρουτίνα προσώπου».

Η Τσεχ, που έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως η Άννα Γουίντουρ και η Χέιλι Μπίμπερ, τόνισε ότι συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα όπως «χαλάρωση στη γνάθο» λόγω υπερβολικής χρήσης botox, ενώ προειδοποίησε ότι η υπερβολική χρήση fillers μπορεί να προκαλέσει αφύσικες αλλαγές στο πρόσωπο.

Η Άνιστον έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δικές της επιλογές. Στα 20 της υποβλήθηκε σε ρινοπλαστική για στραβό διάφραγμα, την οποία χαρακτήρισε «την καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ». Αντιθέτως, έχει αρνηθεί φήμες για άλλες επεμβάσεις, όπως για αυξητική στήθους, εξηγώντας ότι οι αλλαγές στην εμφάνισή της οφείλονται σε φυσιολογικές διακυμάνσεις βάρους.

Παρότι έχει δοκιμάσει botox, έχει δηλώσει ότι δεν της ταιριάζει και πως θεωρεί ότι πολλές γυναίκες στο Χόλιγουντ δείχνουν μεγαλύτερες προσπαθώντας να δείχνουν άφθαρτες. Αντίθετα, προτιμά θεραπείες όπως laser, Thermage, Ultherapy και microcurrent facials, ενώ τα τελευταία χρόνια υποστηρίζει τα οφέλη των ενέσεων πεπτιδίων.

Η σταρ δεν διστάζει να δοκιμάζει νέες τάσεις, όπως η αμφιλεγόμενη θεραπεία με «σπέρμα σολωμού», για την οποία όμως παραδέχθηκε ότι δεν είδε αποτέλεσμα. Ωστόσο, δηλώνει φανατική υποστηρίκτρια των ενέσεων πεπτιδίων, τα οποία, όπως λέει, «είναι το μέλλον».

Όσον αφορά τη φυσική της κατάσταση, η Άνιστον διατηρεί αυστηρή ρουτίνα με καθημερινή γυμναστική, διαλειμματική νηστεία και ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη. Παράλληλα, φροντίζει να ξεκουράζεται, να πίνει πολύ νερό και να κάνει διαλογισμό. Παρότι είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τη διατροφή της, δεν κρύβει ότι κάθε Κυριακή επιτρέπει στον εαυτό της μικρές απολαύσεις, όπως ένα σπιτικό burger.

Η Άνιστον έχει δηλώσει ότι την ενοχλεί η φράση «καλή για την ηλικία της», τονίζοντας: «Είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από ό,τι στα 20 μου, και νιώθω καλύτερα στο μυαλό, στο σώμα και στο πνεύμα μου».

