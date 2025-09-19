Σταρόβας για την αποκατάσταση μετά το εγκεφαλικό: Ήρωας είναι αυτός που το περνάει μόνος του, εγώ έχω την αγάπη του κόσμου
Ασχολούμαστε με το αμάξι, τη δουλειά και όχι με τον εαυτό μας, τόνισε ο ηθοποιός και μουσικός
Για την αποκατάσταση μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Μάιο του 2024 μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας, δηλώνοντας πως «ήρωας» είναι αυτός που αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση μόνος του. Αντιθέτως, εκείνος, όπως υποστήριξε, έχει στο πλευρό του τον κόσμο που του δείχνει την αγάπη του.
«Και επειδή είναι πολλοί σαν εμένα, ήθελα να πω ότι μια απλή αιματολογική εξέταση μπορεί να σώσει ζωές. Ασχολούμαστε με το αμάξι, τη δουλειά, και όχι με τον εαυτό μας. Ειδικά στο κέντρο αποκατάστασης και στο νοσοκομείο είδα πολλούς ανθρώπους χειρότερα από μένα. Ήρωας είναι αυτός που το περνάει μόνος του. Εγώ έχω την αγάπη του κόσμου», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου.
Ο ηθοποιός και μουσικός αναφέρθηκε επίσης στην επιστροφή του στη θεατρική και μουσική σκηνή, ενώ εξομολογήθηκε πως ξεπερνά όλες τις δυσκολίες, ακόμα και τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, με όπλο το χιούμορ. «Τώρα είναι η ευκαιρία μου να κάνω πράγματα στην τηλεόραση γιατί μου συγχωρούνται τα πάντα, με θέλουν όλοι. Έχω ξεπεράσει πολλές δύσκολες στιγμές στη ζωή μου, ακόμα και το τελευταίο, με το χιούμορ», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
