Ελένη Τσολάκη για Λάμπρο Κωνσταντάρα: Οι κόντρες και οι διαφωνίες δεν είναι αυτές που διαμορφώνουν ολοκληρωτικά τη σχέση
Ελένη Τσολάκη για Λάμπρο Κωνσταντάρα: Οι κόντρες και οι διαφωνίες δεν είναι αυτές που διαμορφώνουν ολοκληρωτικά τη σχέση
Μακάρι οι άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί να έχουν καλές προτάσεις και να προχωρούν, σχολίασε η παρουσιάστρια
Τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σχολίασε η Ελένη Τσολάκη, επισημαίνοντας ότι οι διαφωνίες που κατά καιρούς είχαν στον τηλεοπτικό αέρα, δεν καθορίζουν συνολικά τη σχέση τους.
Η παρουσιάστρια εξήγησε πως από την αρχή της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο υπήρξαν καλές, αλλά και πιο έντονες στιγμές. Στη συνέχεια, σχολίασε το γεγονός πως φέτος θα βρίσκονται απέναντι ο ένας από τον άλλον, στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, τονίζοντας πως χαίρεται όταν οι πρώην συνεργάτες της έχουν καλές επαγγελματικές ευκαιρίες, εξελίσσονται και προχωρούν με την αξία τους.
Όπως είπε η Ελένη Τσολάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Πρωινό» την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου: «Οι κόντρες ή οι διαφωνίες δεν είναι αυτές που διαμορφώνουν ολοκληρωτικά τη σχέση. Όποιος έχει δει τη συνεργασία μου με τον Λάμπρο, από την πρώτη κιόλας χρονιά μέχρι τώρα, υπήρχαν πολλά. Μακάρι οι άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί να έχουν καλές προτάσεις και να προχωράνε και να το κερδίζουν με το σπαθί τους και να κάνουν βήματα. Έτσι είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Για όλους υπάρχει χώρος. Να κάνω εγώ το Σαββατοκύριακο στο OPEN; Δεν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, ούτε συζητήθηκε ποτέ».
Δείτε το βίντεο
Όσο για το τέλος της συνεργασίας της με το Open, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Δεν έφυγα με πικρία από το Open, είναι η άνω τελεία στις σχέσεις τις πολύ σημαντικές, που χτίζεις σε μία δουλειά μέσα σε πέντε χρόνια. Το αν εγώ θα ήθελα να συνεχίσει το "ΣουΣου" για άλλα τρία χρόνια, δεν έχει θέση γιατί είναι τα δεδομένα που βάζουν κάτω οι άνθρωποι. Υπάρχει το συναίσθημα της απόρριψης, αλλά σε αυτή τη δουλειά πρέπει να το συνηθίσεις».
Η παρουσιάστρια εξήγησε πως από την αρχή της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο υπήρξαν καλές, αλλά και πιο έντονες στιγμές. Στη συνέχεια, σχολίασε το γεγονός πως φέτος θα βρίσκονται απέναντι ο ένας από τον άλλον, στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, τονίζοντας πως χαίρεται όταν οι πρώην συνεργάτες της έχουν καλές επαγγελματικές ευκαιρίες, εξελίσσονται και προχωρούν με την αξία τους.
Όπως είπε η Ελένη Τσολάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Πρωινό» την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου: «Οι κόντρες ή οι διαφωνίες δεν είναι αυτές που διαμορφώνουν ολοκληρωτικά τη σχέση. Όποιος έχει δει τη συνεργασία μου με τον Λάμπρο, από την πρώτη κιόλας χρονιά μέχρι τώρα, υπήρχαν πολλά. Μακάρι οι άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί να έχουν καλές προτάσεις και να προχωράνε και να το κερδίζουν με το σπαθί τους και να κάνουν βήματα. Έτσι είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Για όλους υπάρχει χώρος. Να κάνω εγώ το Σαββατοκύριακο στο OPEN; Δεν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, ούτε συζητήθηκε ποτέ».
Δείτε το βίντεο
Όσο για το τέλος της συνεργασίας της με το Open, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Δεν έφυγα με πικρία από το Open, είναι η άνω τελεία στις σχέσεις τις πολύ σημαντικές, που χτίζεις σε μία δουλειά μέσα σε πέντε χρόνια. Το αν εγώ θα ήθελα να συνεχίσει το "ΣουΣου" για άλλα τρία χρόνια, δεν έχει θέση γιατί είναι τα δεδομένα που βάζουν κάτω οι άνθρωποι. Υπάρχει το συναίσθημα της απόρριψης, αλλά σε αυτή τη δουλειά πρέπει να το συνηθίσεις».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα