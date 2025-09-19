ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Ελένη Τσολάκη για Λάμπρο Κωνσταντάρα: Οι κόντρες και οι διαφωνίες δεν είναι αυτές που διαμορφώνουν ολοκληρωτικά τη σχέση
GALA
Ελένη Τσολάκη Λάμπρος Κωνσταντάρας

Ελένη Τσολάκη για Λάμπρο Κωνσταντάρα: Οι κόντρες και οι διαφωνίες δεν είναι αυτές που διαμορφώνουν ολοκληρωτικά τη σχέση

Μακάρι οι άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί να έχουν καλές προτάσεις και να προχωρούν, σχολίασε η παρουσιάστρια

Ελένη Τσολάκη για Λάμπρο Κωνσταντάρα: Οι κόντρες και οι διαφωνίες δεν είναι αυτές που διαμορφώνουν ολοκληρωτικά τη σχέση
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σχολίασε η Ελένη Τσολάκηεπισημαίνοντας ότι οι διαφωνίες  που κατά καιρούς είχαν στον τηλεοπτικό αέρα, δεν καθορίζουν συνολικά τη σχέση τους.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως από την αρχή της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο  υπήρξαν καλές, αλλά και πιο έντονες στιγμές. Στη συνέχεια, σχολίασε το γεγονός πως φέτος θα βρίσκονται απέναντι ο ένας από τον άλλον, στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, τονίζοντας πως χαίρεται όταν οι πρώην συνεργάτες της έχουν καλές επαγγελματικές ευκαιρίες, εξελίσσονται και προχωρούν με την αξία τους.

Όπως είπε η Ελένη Τσολάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Πρωινό» την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου: «Οι κόντρες ή οι διαφωνίες δεν είναι αυτές που διαμορφώνουν ολοκληρωτικά τη σχέση. Όποιος έχει δει τη συνεργασία μου με τον Λάμπρο, από την πρώτη κιόλας χρονιά μέχρι τώρα, υπήρχαν πολλά. Μακάρι οι άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί να έχουν καλές προτάσεις και να προχωράνε και να το κερδίζουν με το σπαθί τους και να κάνουν βήματα. Έτσι είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Για όλους υπάρχει χώρος. Να κάνω εγώ το Σαββατοκύριακο στο OPEN; Δεν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, ούτε συζητήθηκε ποτέ».

Δείτε το βίντεο


Όσο για το τέλος της συνεργασίας της με το  Open, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Δεν έφυγα με πικρία από το Open, είναι η άνω τελεία στις σχέσεις τις πολύ σημαντικές, που χτίζεις σε μία δουλειά μέσα σε πέντε χρόνια. Το αν εγώ θα ήθελα να συνεχίσει το "ΣουΣου" για άλλα τρία χρόνια, δεν έχει θέση γιατί είναι τα δεδομένα που βάζουν κάτω οι άνθρωποι. Υπάρχει το συναίσθημα της απόρριψης, αλλά σε αυτή τη δουλειά πρέπει να το συνηθίσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ - Μακάρι να τους μοιάσουμε

Με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες παρουσιάστηκε ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραιτήθηκε live από «Το Πρωινό»
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης