Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ηθοποιός του «Grey's Anatomy» και φωτογράφος

Ο 46χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Λος Άντζελες - Εκτός από την ενασχόλησή του με την υποκριτική εργαζόταν και ως φωτογράφος σε πολύ γνωστά περιοδικά