Σοφία Κουρτίδου - Γιάννης Σεβδικαλής: Παντρεύτηκαν αιφνιδίως - Το έμαθαν από το Instagram οι συγγενείς τους

Λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου στον τηλεοπτικό αέρα, ο Γιάννης Σεβδικαλής και η Σοφία Κουρτίδου παντρεύτηκαν στο δημαρχείο. Όπως εξήγησαν, πήραν αυτή την απόφαση τελευταία στιγμή και συγκεκριμένα, μια μέρα πριν παντρευτούν.Το ανακοίνωσαν με βίντεο στο Instagram, τόσο στους ακολούθους τους όσο και στους συγγενείς τους, καθώς η τραγουδίστρια ακούγεται να λέει «μαμά τώρα το μαθαίνεις».Το ζευγάρι εξήγησε ότι θα γίνει και ο θρησκευτικός γάμος, αλλά ήθελαν να έχουν ημερομηνία επετείου την 8η Αυγούστου, μεταξύ άλλων, επειδή είναι η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας. «Αυθόρμητα εχθές το πήραμε απόφαση μέσα σε μια μέρα το κάναμε. Δεν κρατιόμασταν παιδιά, μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ημερομηνία. Μαμά τώρα από το βίντεο το μαθαίνεις» είπε η Σοφία Κουρτίδου, κρατώντας το «νέο μέλος της οικογένειας» όπως είπε για τη γάτα που κρατούσε στην αγκαλιά της.

Στη λεζάντα της κοινής τους ανάρτησης στο Instagram έγραψαν: «08/08! Μια μέρα πολύ σημαντική για μας και από σήμερα θα έχουμε άλλον ένα λόγο να τη γιορτάζουμε! Γιατί οι ζωές μας ενώθηκαν για πάντα... και επίσημα πλέον! ❤️ Το αποφασίσαμε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, χωρίς να το ξέρει κανείς. Ούτε καν εμείς το ξέραμε μέχρι χθες! Ξέραμε όμως με σιγουριά τι νιώθουμε ο ένας για τον άλλον. Δεν κρατιόμασταν μέχρι να οργανώσουμε το γάμο και θέλαμε πολύ να έχουμε επέτειο τη σημερινή ημερομηνία γιατί για μας σημαίνει πάρα πολλά. Οπότε έτσι αυθόρμητα, το αποφασίσαμε. Έτσι απλά. Γιατί έτσι είναι η αγάπη , απλή, χωρίς ερωτηματικά. Απλά εγώ & εσύ!».

τραγούδησαν το «Just The Way You Are» του Μπρούνο Μαρς για το επεισόδιο του J2US που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου 25 Μαΐου και απέσπασαν την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή.

Ωστόσο, μια μεγάλη έκπληξη περίμενε την τραγουδίστρια. Ο σύντροφός της, άρχισε να τραγουδάει μόνος του ένα κομμάτι όλο νόημα. O Γιάννης Σεβδικαλής είπε ξανά Μπρούνο Μαρς, αλλά αυτή τη φορά το «Marry you» για να γονατίσει στη συνέχεια και να κάνει πρόταση γάμου στη Σοφία Κουρτίδου.