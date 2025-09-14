Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Θα γίνει της πρεμιέρας - Ποιοι επιστρέφουν αύριο στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό
Τυφώνας νέων εκπομπών και επιστροφής των παλιών γνώριμων μαγκαζίνο από αύριο Δευτέρα σε δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση - Με πολλές εκπομπές και σίριαλ η ΕΡΤ
Η πιο μεγάλη τηλεοπτική εκκίνηση θα γίνει αύριο, στις 15 Σεπτεμβρίου. Στην ΕΡΤ ξεκινούν μαγκαζίνο και όλη η μυθοπλασία. Στα ιδιωτικά κανάλια επιστρέφει η πρωινή ζώνη, όπου εκεί θα δοθεί η μεγαλύτερη μάχη εντυπώσεων και αριθμών, αλλά και οι ενημερωτικές εκπομπές κοινωνικού περιεχομένου. Ενώ και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μπαίνουν στην αρένα παλιοί και νέοι παίκτες.
Σε μια χρονιά που όλα δείχνουν πως θα είναι χρονιά ψυχαγωγίας με ένα κοινό δύσπιστο μέχρι στιγμής και χαμηλές τηλεθεάσεις για τους πρωτάρηδες, είναι σίγουρο πως θα δούμε πολλά… Και μάλλον όχι μόνο σε επίπεδο αριθμών και ποσότητας.
Φουλ του προγράμματος και πρεμιέρες σειρών. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 06:45, το «Νωρίς-Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη έρχεται να ψυχαγωγήσει με σκαλέτα θεμάτων, συνεντεύξεων και διαφορετική προσέγγιση της επικαιρότητας.
Το ερωτικό δράμα εποχής «Ηλέκτρα», σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, επιστρέφει στην ΕΡΤ1 με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων και νέα ώρα προβολής. Από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, στις 20:30, η σειρά μάς μεταφέρει στη Νήσο Αρσινόη, τον Σεπτέμβρη του 1973. Η νέα κοινωνική μαύρη κωμωδία «Το παιδί», σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:45, και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στην ΕΡΤ1. Με φόντο την ελληνική επαρχία, η σειρά παρακολουθεί την Άρτεμη (Ντένια Στασινοπούλου), πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, που βρίσκεται άθελά της στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης υπόθεσης, όταν σώζει τον Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), έναν νέο στο φάσμα του αυτισμού, από ένοπλη επίθεση στην έπαυλη της οικογένειάς του. Παίζουν οι Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Αλεξία Καλτσίκη.
Η νέα κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Δημήτρη Αποστόλου, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 22:45 στην ΕΡΤ1 και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη. Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Πάρη και της Μιχαέλας, δύο ανθρώπων που ενώνουν ξανά τις ζωές τους, πέντε χρόνια έπειτα από έναν οδυνηρό χωρισμό. Πρωταγωνιστούν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελένη Φιλίνη.
Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο ERTFLIX, η σειρά μυστηρίου «Απαραίτητο φως» έρχεται στην ΕΡΤ1 από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη, στις 22:45. Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, η σειρά ταξιδεύει τους θεατές ανάμεσα σε δύο εποχές: στην Αθήνα της γερμανικής Κατοχής και στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Καπουράνης, Δημήτρης Αλεξανδρής, Ευγενία Δημητροπούλου, Θανάσης Παπαγεωργίου, Μιχάλης Μητρούσης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Άλκις Κούρκουλος.
Η αστυνομική-κοινωνική σειρά «Το δίχτυ» επιστρέφει στην ΕΡΤ1 με νέο κύκλο και έξι αυτοτελείς ιστορίες που φωτίζουν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα της εποχής. Η πρεμιέρα του β’ κύκλου θα γίνει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στις 22:15 και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα. Τα σενάρια, βασισμένα σε ιδέες του Μανούσου Μανουσάκη, υπογράφουν οι Βαγγέλης Γιαννίσης, Κάτια Παπαϊωάννου και Γιάννα Κανελλοπούλου. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Θοδωρής Αθερίδης.
Στις 9 στον ΑΝΤ1 θα κάνει πρεμιέρα το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα. Μαζί του οι Τάσος Τεργιάκης, Φωτεινή Πετρογιάννη, Γιώτα Κηπουρού, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, Δέσποινα Καμπούρη, Πάνος Κατσαρίδης, Γρηγόρης Μπάκας και Σταύρος Μπαλάσκας.
Η αρένα της πρωινής ζώνης ανοίγει τις πύλες τηςΣημαντική αλλαγή στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1 με το «Καλημέρα Ελλάδα» να γράφει μια καινούργια σελίδα και περνά σε νέα εποχή, με νέους παρουσιαστές, αλλά με τον ίδιο στόχο: να προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης δίνει τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, που θα συνεχίσουν τη διαδρομή της πρωινής ζώνης. Από αύριο, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 06:00, και καθημερινά, το «Καλημέρα Ελλάδα», έρχεται για να δώσει το ενημερωτικό στίγμα της ημέρας και να αναδείξει κάθε πλευρά της ειδησεογραφίας.
Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με το «Buongiorno» στο Mega στις 9.20. Δίπλα της θα βρεθούν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Νάνσυ Νικολαΐδου, η Ευάννα Ζουμπούρογλου, η Κατερίνα Ζαρίφη. Στην παρέα προστίθεται ο Άρης Καβατζίκης, έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή πορεία στα media. Την ομάδα ενισχύει ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος συνεχίζει και φέτος, με τον ξεχωριστό, αιχμηρό λόγο του. Η Βίκυ Παγιατάκη παρουσιάζει τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας, ενώ ο Δημήτρης Σκαρμούτσος προτείνει πρωτότυπες συνταγές και ιδέες για το καθημερινό τραπέζι.
Από αυτή τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, στις 07:45, επιστρέφει για 13η σεζόν στον Alpha το «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Στο πλευρό της, ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, ο Δήμος Βερύκιος.
Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον Alpha για 5η χρονιά, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 10 με μια ανανεωμένη «Super Κατερίνα». Στο πλευρό της και φέτος ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Φρόσω Κυριαζή και ο Χάρης Χρονόπουλος. Μαζί της και η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία μετά από χρόνια τηλεοπτικής απουσίας, επανέρχεται δυναμικά με σχόλιο και άποψη στην τηλεόραση του σήμερα.
Στο Star επιστρέφει το «Breakfast@Star» με Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου για 4η χρονιά. Στην παρέα τους η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος και η Λιλή Πυράκη. Σταθερή αξία η Αση Μπήλιου με αστρολογικές προβλέψεις.
Δύο πρώην συνεργάτες θα δώσουν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μονομαχίες στη μεσημεριανή ζώνη. Ζήνα Κουτσελίνη και Πέτρος Κουσουλός για πρώτη φορά θα αναμετρηθούν με παρόμοιες εκπομπές. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με τη Ζήνα Κουτσελίνη για 11 η χρονιά στο Star θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και θα προβάλλεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν καθημερινά και ζωντανά από τις 11:45 έως τις 14:45. Μαζί της οι Μάριος Αραβαντινός, Αλέξανδρος Καλαφάτης, Ρούλα Κουσκουρή, Μαρία Παναγοπούλου. Στην ομάδα της θα βρίσκονται οι Γιάννης Μαλλιαρός, Θανάσης Μαριόλας, Ευδοκία Μύτιλη, Ευγενία Πουλοπούλου, Γιώργος Σόμπολος, Κατερίνα Σουλιώτη, Κρικόρ Τσακιτζιάν, Σπύρος Σιγούρος και Βασίλης Παναγιωτίδης.
Ο Πέτρος Κουσουλός, από αύριο, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 13:30, έρχεται με την εκπομπή «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» στον ΑΝΤ1. Στο πλευρό του, ο Θανάσης Κατερινόπουλος.
Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 14.40 και για δεύτερη χρονιά, ο ΣΚΑΪ ταξιδεύει καθημερινά «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», όπου ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αναλαμβάνει τον συντονισμό από τη βάση.
