Θα γίνει της πρεμιέρας - Ποιοι επιστρέφουν αύριο στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει με το «Buongiorno» στο Mega στις 9.20

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επιστρέφει από αυτή τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, στις 07:45, για 13η σεζόν στον Alpha με το «Happy Day»

Η Κατερίνα Καινούργιου θα είναι στον Alpha για 5η χρονιά, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 10 με μια ανανεωμένη «Super Κατερίνα»



Μάχη στη μεσημεριανή ζώνη

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με τη Ζήνα Κουτσελίνη για 11 η χρονιά στο Star θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και θα προβάλλεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν καθημερινά και ζωντανά από τις 11:45 έως τις 14:45

Επιστροφή των ριάλιτι