Η Κένταλ Τζένερ αποκάλυψε ότι σκέφτεται να εγκαταλείψει το μόντελινγκ: «Αγαπώ την απλή ζωή»
To 29χρονο μοντέλο εξήγησε ότι θέλει να επικεντρωθεί στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων
Πίσω της σκέφτεται να αφήσει τον κόσμο του μόντελινγκ η Κένταλ Τζένερ προκειμένου να ζήσει μια πιο απλή ζωή. Το 29χρονο μοντέλο που μεγάλωσε μπροστά στις κάμερες λόγω της συμμετοχής της στο «Keeping Up With The Kardashians» εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στη Vogue ότι σκοπεύει να μεταπηδήσει σε έναν άλλο επαγγελματικό κλάδο, εκείνον της διακόσμησης εσωτερικών χώρων.
«Ορκίζομαι στον Θεό, θα τα σταματήσω όλα και θα ασχοληθώ με τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Δεν αστειεύομαι», είπε στη συνέντευξη που έδωσε μαζί με τη φίλη και συνάδελφό της, Τζίτζι Χαντίντ. «Λατρεύω το περιβάλλον μου στο Λος Άντζελες, αλλά αγαπώ πραγματικά και την απλή ζωή. Μου αρέσει να ξυπνάω κάθε πρωί, να φοράω μαγιό ή φόρμες, χωρίς μακιγιάζ, και να είμαι ελεύθερη», εξήγησε η Τζένερ.
Αναγνώρισε επίσης ότι σκέφτεται συχνά το μέλλον, αποφεύγοντας ωστόσο τις υπερβολές: «Σκέφτομαι πολύ το μέλλον, αλλά προσπαθώ να μην το προγραμματίζω υπερβολικά, γιατί ξέρετε ότι είμαι οργανωτική».
Μιλώντας στο παρελθόν για το πώς είχε προκύψει η ενασχόλησή της με το συγκεκριμένο αντικείμενο, η Κένταλ Τζένερ είχε διευκρινίσει πως, αφού ως μοντέλο δεν μπορούσε να είναι δημιουργική, ήθελε να διοχετεύσει τη δημιουργικότητά της κάπου αλλού.
«Ως μοντέλο δεν έχω πολύ λόγο σε οτιδήποτε δημιουργικό. Αυτό με οδήγησε στο να θέλω να ξεκινήσω την ενασχόλησή μου με την ανακαίνηση σπιτιών. Κατάλαβα ότι θέλω να είμαι το αφεντικό του εαυτού μου, να έχω τις δικές μου ιδέες και να τις υλοποιώ. Νιώθω πως αυτό είναι το νέο μου εγώ. Όταν μπαίνω σε ένα σπίτι, οι σκέψεις μου αρχίζουν να τρέχουν και λέω “θα μπορούσα να κάνω αυτό” ή “θα μπορούσα να κάνω εκείνο”», είχε πει χαρακτηριστικά σε επεισόδιο του «Keeping Up With The Kardashians» το 2022.
Φωτογραφία: Shutterstock
Kendall Jenner reveals plans to quit modeling for modest new job: ‘Love the simple life’ https://t.co/X4vFnsNMZc pic.twitter.com/0XaFxvEUhl— Page Six (@PageSix) September 10, 2025
