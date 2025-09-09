Ανησυχούν ξανά οι συγγενείς της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το σπίτι της είναι ένα χάος, γεμάτο με περιττώματα σκύλων
Ανησυχούν ξανά οι συγγενείς της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το σπίτι της είναι ένα χάος, γεμάτο με περιττώματα σκύλων
Φίλοι και συγγενείς εκφράζουν φόβους για την ψυχική κατάσταση και την ασφάλειά της, ενώ η ίδια συνεχίζει να ανεβάζει βίντεο στα social media
Ανησυχία προκαλεί στους φίλους και την οικογένεια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς η κατάσταση στην οποία φέρεται να ζει η τραγουδίστρια, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες η έπαυλή της είναι ακατάστατη και γεμάτη περιττώματα σκύλων.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην «Daily Mail», η ερμηνεύτρια «βιώνει αυτή τη στιγμή ένα επεισόδιο, και θα τη δούμε να το αντιμετωπίζει όπως έχει κάνει για χρόνια». Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε: «Όσοι βρίσκονται κοντά της το έχουν ξαναδεί πολλές φορές, και παρότι παρακολουθείται, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια μορφή παρέμβασης».
Μέλος της οικογένειας της Σπίαρς σημείωσε επίσης ότι είναι «ανήσυχοι» για την υγεία της, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι καθόλου καλά» και ότι φίλοι και συγγενείς είναι «τρομοκρατημένοι για το μέλλον της». Όπως ανέφερε: «Το σπίτι της είναι ένα χάος. Δεν καθαρίζει μετά τα σκυλιά, δεν έχει κάποιον να καθαρίζει καθημερινά, και απλώς δεν λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε ένας ενήλικας».
Η ανησυχία εντάθηκε τον περασμένο μήνα, όταν η Σπίαρς δημοσίευσε βίντεο στα social media, χορεύοντας μέσα στην έπαυλή της στο Thousand Oaks της Καλιφόρνια, όπου στο πάτωμα διακρινόταν και περιττώματα σκύλων.
Στο βίντεο, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τραγουδά, χορεύει και να μιλά με βρετανική προφορά φορώντας ένα crop top, σορτσάκι και μαύρες μπότες. Στο φόντο φαίνονταν διάσπαρτα αντικείμενα στο πάτωμα. «Παίζω με τα φώτα και καθαρίζω το σπίτι μου σαν να μην υπάρχει αύριο», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε στιγμιότυπα από το βίντεο
Παρά το ότι η Σπίαρς έχει απενεργοποιήσει τα σχόλια στους λογαριασμούς της, μερικοί θαυμαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους στο X (πρώην Twitter). «Θεέ μου, τι συνέβη στη φτωχή Μπρίτνεϊ; Είναι αυτό το τίμημα της δόξας;» έγραψε κάποιος.
Britney Spears’ friends, family worried as singer is living in messy mansion covered in dog poop https://t.co/dnvp2xBUb7 pic.twitter.com/zt6RreXahf— Page Six (@PageSix) September 8, 2025
Στις 31 Ιανουαρίου 2008 η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισήχθη στο UCLA Medical Center υπό 72ωρη ψυχιατρική κράτηση. Η διαδικασία έγινε με βάση το νομικό πλαίσιο «5150», μετά από εκτίμηση κινδύνου για την ίδια και το περιβάλλον της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «Los Angeles Times», η απόφαση είχε ληφθεί έπειτα από συντονισμένες ενέργειες για ακούσια δέσμευση με σκοπό τη φροντίδα ψυχικής της υγείας. Πηγές που επικαλέστηκε η εφημερίδα ανέφεραν ότι υπήρχε «κίνδυνος για τον εαυτό της ή για τους άλλους».
Η ψυχιατρική παρακολούθηση και τα 13 χρόνια υποχρεωτικής κηδεμονίας
Οι λόγοι που επικαλέστηκαν οι αρμόδιοι ήταν η οξεία απορρύθμιση της ψυχικής της κατάστασης και η ανάγκη άμεσης προστασίας και σταθεροποίησης. Αν και σύμφωνα με το περιοδικό «People» η Σπίαρς «μεταφέρθηκε πρόθυμα» στο νοσοκομείο, η νομική βάση της διαδικασίας ήταν η εφαρμογή του άρθρου «5150». Η συγκεκριμένη κράτηση προβλέπει δυνατότητα περιορισμού έως 72 ωρών για ψυχιατρική παρακολούθηση και αξιολόγηση, όταν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι ένα άτομο ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του ή για τρίτους, ή δεν είναι σε θέση να φροντίσει βασικές ανάγκες του.
Στη συνέχεια, ο πατέρας της είχε τον πλήρη έλεγχο στη ζωή και τα οικονομικά της από το 2008 μέχρι το 2021. Η υποχρεωτική κηδεμονία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς διήρκησε 13 χρόνια και έληξε μετά από μακρά δικαστική διαμάχη. Το καθεστώς κηδεμονίας ξεκίνησε το 2008, όταν ο Τζέιμς Π. Σπίαρς, γνωστός ως Τζέιμι, προσέφυγε στο δικαστήριο ζητώντας να αναλάβει εξουσία πάνω στη ζωή και στα οικονομικά της ενήλικης κόρης του. Το αίτημα στηρίχτηκε στη μάχη της τραγουδίστριας με θέματα ψυχικής υγείας και την πιθανή χρήση ουσιών. Η αρχικά προσωρινή κηδεμονία, μονιμοποιήθηκε έπειτα, μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο πατέρας της διαχειριζόταν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της: υπέγραφε επαγγελματικά συμβόλαια για λογαριασμό της, αποφάσιζε για τα ταξίδια της και κατέγραφε μέχρι και τις πιο μικρές της αγορές, ακόμη και έναν καφέ.
Η υπόθεση προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και μαζική υποστήριξη προς την τραγουδίστρια μέσα από τα social media. Μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα, η Σπίαρς κατάφερε να απελευθερωθεί από το καθεστώς αυτό και σήμερα είναι σε θέση να αποφασίζει μόνη της για τη ζωή και την καριέρα της.
