Ανησυχούν ξανά οι συγγενείς της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το σπίτι της είναι ένα χάος, γεμάτο με περιττώματα σκύλων



Η ψυχιατρική παρακολούθηση και τ α 13 χρόνια υποχρεωτικής κηδεμονίας

Στις 31 Ιανουαρίου 2008 η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισήχθη στο UCLA Medical Center υπό 72ωρη ψυχιατρική κράτηση. Η διαδικασία έγινε με βάση το νομικό πλαίσιο «5150», μετά από εκτίμηση κινδύνου για την ίδια και το περιβάλλον της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «Los Angeles Times», η απόφαση είχε ληφθεί έπειτα από συντονισμένες ενέργειες για ακούσια δέσμευση με σκοπό τη φροντίδα ψυχικής της υγείας. Πηγές που επικαλέστηκε η εφημερίδα ανέφεραν ότι υπήρχε «κίνδυνος για τον εαυτό της ή για τους άλλους».Οι λόγοι που επικαλέστηκαν οι αρμόδιοι ήταν η οξεία απορρύθμιση της ψυχικής της κατάστασης και η ανάγκη άμεσης προστασίας και σταθεροποίησης. Αν και σύμφωνα με το περιοδικό «People» η Σπίαρς «μεταφέρθηκε πρόθυμα» στο νοσοκομείο, η νομική βάση της διαδικασίας ήταν η εφαρμογή του άρθρου «5150». Η συγκεκριμένη κράτηση προβλέπει δυνατότητα περιορισμού έως 72 ωρών για ψυχιατρική παρακολούθηση και αξιολόγηση, όταν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι ένα άτομο ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του ή για τρίτους, ή δεν είναι σε θέση να φροντίσει βασικές ανάγκες του.Στη συνέχεια, ο πατέρας της είχε τον πλήρη έλεγχο στη ζωή και τα οικονομικά της από το 2008 μέχρι το 2021. Η υποχρεωτική κηδεμονία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς διήρκησε 13 χρόνια και έληξε μετά από μακρά δικαστική διαμάχη. Το καθεστώς κηδεμονίας ξεκίνησε το 2008, όταν ο Τζέιμς Π. Σπίαρς, γνωστός ως Τζέιμι, προσέφυγε στο δικαστήριο ζητώντας να αναλάβει εξουσία πάνω στη ζωή και στα οικονομικά της ενήλικης κόρης του. Το αίτημα στηρίχτηκε στη μάχη της τραγουδίστριας με θέματα ψυχικής υγείας και την πιθανή χρήση ουσιών. Η αρχικά προσωρινή κηδεμονία, μονιμοποιήθηκε έπειτα, μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς.Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο πατέρας της διαχειριζόταν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της: υπέγραφε επαγγελματικά συμβόλαια για λογαριασμό της, αποφάσιζε για τα ταξίδια της και κατέγραφε μέχρι και τις πιο μικρές της αγορές, ακόμη και έναν καφέ.Η υπόθεση προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και μαζική υποστήριξη προς την τραγουδίστρια μέσα από τα social media. Μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα, η Σπίαρς κατάφερε να απελευθερωθεί από το καθεστώς αυτό και σήμερα είναι σε θέση να αποφασίζει μόνη της για τη ζωή και την καριέρα της.