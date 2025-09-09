Ο Στάθης Σχίζας δημοσίευσε φωτογραφίες από τον Άγιο Δομίνικο μετά την αποχώρησή του από το «Exathlon»
Ο Στάθης Σχίζας δημοσίευσε φωτογραφίες από τον Άγιο Δομίνικο μετά την αποχώρησή του από το «Exathlon»

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι αποχώρησε λόγω τραυματισμού

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το «Exathlon» λόγω σοβαρού τραυματισμού, ο Στάθης Σχίζας μοιράστηκε φωτογραφίες από την παραμονή του στον Άγιο Δομίνικο.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς έσπασε το χέρι του, κατά τη διάρκεια ενός στίβου μάχης.

Μπορεί η πορεία του στο παιχνίδι να διεκόπη αιφνίδια, ο Στάθης Σχίζας όμως κρατάει τις καλές στιγμές και έτσι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου κοινοποίησε στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους όσα πρόλαβε να ζήσει στη Δομινικανή Δημοκρατία. «Στο (χωριό)!» έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Στο επεισόδιο του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, ο Στάθης Σχίζας τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι του, γεγονός που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το παιχνίδι. Μετά το περιστατικό, ο Γιώργος Καράβας ενημέρωσε τον παίκτη ότι θα πρέπει να αποχαιρετήσει την ομάδα του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το ταξίδι για σένα τελειώνει εδώ».

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρώην παίκτης του «Exathlon ανάρτησε το πρώτο του story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στην εικόνα φαίνεται μία ακτινογραφία του τραυματισμένου χεριού του, με τον ίδιο να σημειώνει: «Μισή πίστα με σπασμένο χέρι. Άσπαστη θέληση ή μαζοχισμός;».

