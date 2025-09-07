Exathlon: Ο Στάθης Σχίζας αποχώρησε λόγω του τραυματισμού του

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύγκρουση οχημάτων στην Κηφισίας, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Λαγόμανδρα Χαλκιδικής - 112 στους κατοίκους

Ο παίκτης είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια του στίβου μάχης - Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
Ένα απρόοπτο είχε ο Στάθης Σχίζας στο χθεσινό επεισόδιο του Exathlon, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του στίβου μάχης, πράγμα που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το παιχνίδι και να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο πρώην νικητής του Survivor συμμετείχε κανονικά στο χθεσινό αγώνισμα, όμως αναγκάστηκε να σταματήσει, όταν συνειδητοποίησε ότι έσπασε το χέρι του.

Αμέσως, κοντά του βρέθηκαν οι γιατροί της παραγωγής, προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ο τραυματισμός του εν τέλει αποδείχθηκε πιο σοβαρός από ό,τι φαινόταν αρχικά, με τον Στάθη Σχίζα να έχει υποστεί κάταγμα και να αποχωρεί.

Ο τραυματισμός αυτός σήμανε και την αποχώρησή του από το παιχνίδι. Ο Γιώργος Καράβας του ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να εγκαταλείψει τους συμπαίκτες του, αναφέροντας: «Το ταξίδι για σένα τελειώνει εδώ» και με τον παίκτη να εύχεται σε όλους «καλή τύχη».


Πριν λίγες ημέρες, ο παίκτης είχε ακόμα έναν τραυματισμό, ενώ αγωνιζόταν εναντίον του Μάριου Πρίαμου Ιωαννίδη. Ο παίκτης τραυμάτισε το πόδι του, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την κούρσα της διεκδίκησης.

Γεωργία Κοτζιά
