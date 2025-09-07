Στάθης Σχίζας: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρησή του από το Exathlon και τον τραυματισμό του
Στάθης Σχίζας παίκτης Exathlon Αποχώρηση

Στάθης Σχίζας: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρησή του από το Exathlon και τον τραυματισμό του

«Μισή πίστα με σπασμένο χέρι, άσπαστη θέληση ή μαζοχισμός;» έγραψε σε insta story

Στάθης Σχίζας: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρησή του από το Exathlon και τον τραυματισμό του
Την πρώτη του ανάρτηση μετά την αποχώρησή του από το Εxathlon έκανε ο Στάθης Σχίζας. Ο πρώην παίκτης του παιχνιδιού είχε έναν σοβαρό τραυματισμό, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να συνεχίσει.

Στο επεισόδιο του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, ο Στάθης Σχίζας έσπασε το χέρι του, κατά τη διάρκεια του στίβου μάχης, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το παιχνίδι.

Ο Γιώργος Καράβας του ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να αποχαιρετίσει τους συμπαίκτες του, αναφέροντας: «Το ταξίδι για σένα τελειώνει εδώ» και με τον παίκτη να εύχεται σε όλους «καλή τύχη».

Λίγες ώρες αργότερα, ο Στάθης Σχίζας ανέβασε το πρώτο του story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό φαίνεται μια ακτινογραφία του χεριού του. Πάνω σε αυτή, έγραψε: «Μισή πίστα με σπασμένο χέρι. Άσπαστη θέληση ή μαζοχισμός;».

Στάθης Σχίζας: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρησή του από το Exathlon και τον τραυματισμό του



