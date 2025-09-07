Στάθης Σχίζας: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρησή του από το Exathlon και τον τραυματισμό του
Στάθης Σχίζας: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρησή του από το Exathlon και τον τραυματισμό του
«Μισή πίστα με σπασμένο χέρι, άσπαστη θέληση ή μαζοχισμός;» έγραψε σε insta story
Την πρώτη του ανάρτηση μετά την αποχώρησή του από το Εxathlon έκανε ο Στάθης Σχίζας. Ο πρώην παίκτης του παιχνιδιού είχε έναν σοβαρό τραυματισμό, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να συνεχίσει.
Στο επεισόδιο του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, ο Στάθης Σχίζας έσπασε το χέρι του, κατά τη διάρκεια του στίβου μάχης, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το παιχνίδι.
Ο Γιώργος Καράβας του ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να αποχαιρετίσει τους συμπαίκτες του, αναφέροντας: «Το ταξίδι για σένα τελειώνει εδώ» και με τον παίκτη να εύχεται σε όλους «καλή τύχη».
Λίγες ώρες αργότερα, ο Στάθης Σχίζας ανέβασε το πρώτο του story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό φαίνεται μια ακτινογραφία του χεριού του. Πάνω σε αυτή, έγραψε: «Μισή πίστα με σπασμένο χέρι. Άσπαστη θέληση ή μαζοχισμός;».
Δείτε το story
Ειδήσεις σήμερα:
Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις - Δείτε live από την τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου
Η ΔΕΘ που άλλαξε τους φόρους: Σούπερ εκπτώσεις για μεσαία τάξη, ανάσα για νέους και πολύτεκνους
Αρκούδα έγινε viral στην Τουρκία καθώς έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Βίντεο
Στο επεισόδιο του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, ο Στάθης Σχίζας έσπασε το χέρι του, κατά τη διάρκεια του στίβου μάχης, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το παιχνίδι.
Ο Γιώργος Καράβας του ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να αποχαιρετίσει τους συμπαίκτες του, αναφέροντας: «Το ταξίδι για σένα τελειώνει εδώ» και με τον παίκτη να εύχεται σε όλους «καλή τύχη».
Λίγες ώρες αργότερα, ο Στάθης Σχίζας ανέβασε το πρώτο του story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό φαίνεται μια ακτινογραφία του χεριού του. Πάνω σε αυτή, έγραψε: «Μισή πίστα με σπασμένο χέρι. Άσπαστη θέληση ή μαζοχισμός;».
Δείτε το story
Ειδήσεις σήμερα:
Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις - Δείτε live από την τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου
Η ΔΕΘ που άλλαξε τους φόρους: Σούπερ εκπτώσεις για μεσαία τάξη, ανάσα για νέους και πολύτεκνους
Αρκούδα έγινε viral στην Τουρκία καθώς έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα