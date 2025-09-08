Τζόρτζιο Αρμάνι: Συγγενείς και στενοί φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της μόδας στην ιδιαίτερη πατρίδα του
Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε σε κλειστό κύκλο στο χωριό Rivalta di Gazzola, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στον οικογενειακό τάφο
Συγγενείς και στενοί φίλοι συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην εκκλησία του Σαν Μαρτίνο στο χωριό Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα, την ιδιαίτερη πατρίδα του Τζόρτζιο Αρμάνι για να πουν το τελευταίο «αντίο». Συγκινημένη εμφανίστηκε η μικρή του αδερφή, Ροζάνα, ενώ το «παρών» έδωσε και το «δεξί χέρι» του σπουδαίου σχεδιαστή, Λέο ντελ Όρκο.
Η κηδεία τελέστηκε σε στενό κύκλο, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στον οικογενειακό τάφο, όπου αναπαύονται οι γονείς του Αρμάνι, Μαρία και Ούγκο, καθώς και ο αδελφός του, Σέρτζιο.
Ο θρύλος της μόδας έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, με τη σορό του να τίθεται δύο μέρες μετά τον θάνατό του σε λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο στο Teatro Armani, τον χώρο όπου εδώ και πενήντα χρόνια παρουσιάζονταν οι κολεξιόν του οίκου μόδας που ίδρυσε.
I funerali di #GiorgioArmani, cerimonia privata nel piccolo borgo di #Rivalta. Applausi e petali bianchi al passaggio del feretro pic.twitter.com/CNrP7HV8p1— askanews (@askanews_ita) September 8, 2025
