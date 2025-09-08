Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε έναν γάμο είναι να πας καλεσμένος
Το μοντέλο έγινε κουμπάρος στον γάμο ενός φίλου του και περιέγραψε την εμπειρία του
Με χιούμορ σχολίασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τον θεσμό του γάμου, σημειώνοντας ότι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε κάποιον είναι να βρεθεί στο μυστήριο, μόνο ως καλεσμένος.
Πριν από λίγες ημέρες, το μοντέλο έγινε κουμπάρος στον γάμο ενός αγαπημένου του φίλου και στη βάφτιση του παιδιού του, και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου μετέφερε μερικές σκέψεις του για τα ζευγάρια που παντρεύονται.
Μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, εξήγησε αρχικά, ότι αν και πήγε προετοιμασμένος να διασκεδάσει, δύο ποτά σε συνδυασμό με το ξενύχτι ήταν αρκετά για να νιώθει εξαντλημένος την επόμενη ημέρα.
Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έδειξε με τις δηλώσεις του να μην είναι υπέρ του γάμου σε ό,τι αφορά τον εαυτό του, ωστόσο, όπως είπε, πηγαίνει με χαρά στα καλέσματα των φίλων του: «Γάμος και βαφτίσια μαζί. Παντρέψαμε τον Σπύρο και βαφτίσαμε την κόρη του. Τέλειος γάμος, περάσαμε καταπληκτικά. Σκέφτηκα σοφά και πήγα με ταξί γιατί ήθελα να πιω. Έλα όμως που ήπια δύο ποτά και βγήκα off. Έτσι κατάλαβα ότι πέρα από τα δύο ποτά με χαλάνε, αλλά και το ξενύχτι, δεν μπορώ να συνέλθω. Μεγάλωσα απότομα; Δεν το αντέχω το ποτό; Δεν αντέχω το ξενύχτι; Τι να πω. Πάντως, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε έναν γάμο είναι να πας καλεσμένος. Όλα τα άλλα...».
