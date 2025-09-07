Απογοητευμένος ο Άρης Σοϊλέδης από τις επιδόσεις του στο Exathlon: «Έχω νευριάσει με τον εαυτό μου»
Απογοητευμένος ο Άρης Σοϊλέδης από τις επιδόσεις του στο Exathlon: «Έχω νευριάσει με τον εαυτό μου»
Ο παίκτης θεωρεί πως δεν έχει βρει τον ρυθμό του και για τον λόγο αυτό, δεν σημειώνει νίκες στον στίβο μάχης
Aπογοητευμένος εμφανίστηκε ο Άρης Σοϊλέδης στο επεισόδιο του «Exathlon» το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας τη δυσφορία του για την αγωνιστική του εικόνα μέχρι τώρα.
Μιλώντας στον Γιώργο Καράβα, ο πρώην ποδοσφαιριστής παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να βρει τον ρυθμό του στο ριάλιτι. «Δεν είμαι καλά γιατί δεν έχω βρει ακόμα τον εαυτό μου, δεν έχω βρει τα run μου, δεν έχω βρει τον στόχο μου. Έχω συνηθίσει να κερδίζω. Βέβαια, τώρα, το επίπεδο είναι πολύ πιο υψηλό και εδώ όλοι οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Μια λάθος βολή δική σου μπορεί να δώσει νίκη στον αντίπαλο. Στεναχωριέμαι, όμως, γιατί δεν έχω βρει τις βολές μου».
Δείτε το βίντεο
Τέλος, τόνισε πως για εκείνον έχει σημασία να υπάρχει δικαιοσύνη στον ανταγωνισμό: «Είναι δίκαιο για όλους να παίζουμε όλοι με όλους. Γιατί αν παίξω εγώ με έναν θεωρητικά που δεν το έχει βρει και φέρω πόντο, και μετά ξαναπαίξω με κάποιον που δεν το έχει βρει, δεν θα είναι δίκαιο για τα άλλα παιδιά».
Ειδήσεις σήμερα:
Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις - Δείτε live από την τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου
Η ΔΕΘ που άλλαξε τους φόρους: Σούπερ εκπτώσεις για μεσαία τάξη, ανάσα για νέους και πολύτεκνους
Αρκούδα έγινε viral στην Τουρκία καθώς έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Βίντεο
Μιλώντας στον Γιώργο Καράβα, ο πρώην ποδοσφαιριστής παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να βρει τον ρυθμό του στο ριάλιτι. «Δεν είμαι καλά γιατί δεν έχω βρει ακόμα τον εαυτό μου, δεν έχω βρει τα run μου, δεν έχω βρει τον στόχο μου. Έχω συνηθίσει να κερδίζω. Βέβαια, τώρα, το επίπεδο είναι πολύ πιο υψηλό και εδώ όλοι οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Μια λάθος βολή δική σου μπορεί να δώσει νίκη στον αντίπαλο. Στεναχωριέμαι, όμως, γιατί δεν έχω βρει τις βολές μου».
Δείτε το βίντεο
Ο Άρης Σοϊλέδης τόνισε πως έχει νευριάσει με τον εαυτό του, ενώ δεν μπορεί να δεχτεί σε καμία περίπτωση ότι έχει πέντε ήττες και τέσσερις νίκες. «Το run πιστεύω ότι θα έρθει μέρα με τη μέρα, αλλά το να μη βρίσκω τον στόχο μου είναι αδιανόητο και έχω νευριάσει με τον εαυτό μου. Θέλω να πιστεύω ότι θα το βρω, μέρα με τη μέρα καλύτερα, γιατί το να έχω πέντε ήττες και τέσσερις νίκες αυτή τη στιγμή για μένα δεν είμαι ο Άρης», σημείωσε.
Τέλος, τόνισε πως για εκείνον έχει σημασία να υπάρχει δικαιοσύνη στον ανταγωνισμό: «Είναι δίκαιο για όλους να παίζουμε όλοι με όλους. Γιατί αν παίξω εγώ με έναν θεωρητικά που δεν το έχει βρει και φέρω πόντο, και μετά ξαναπαίξω με κάποιον που δεν το έχει βρει, δεν θα είναι δίκαιο για τα άλλα παιδιά».
Ειδήσεις σήμερα:
Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις - Δείτε live από την τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου
Η ΔΕΘ που άλλαξε τους φόρους: Σούπερ εκπτώσεις για μεσαία τάξη, ανάσα για νέους και πολύτεκνους
Αρκούδα έγινε viral στην Τουρκία καθώς έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα