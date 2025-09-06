Στην Ιθάκη ο Μπόνο των U2, έφαγε σε εστιατόριο της Εξωγής
GALA
Μπόνο Ιθάκη Ελλάδα Διακοπές

Στην Ιθάκη ο Μπόνο των U2, έφαγε σε εστιατόριο της Εξωγής

Ο καλλιτέχνης επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές

Στην Ιθάκη ο Μπόνο των U2, έφαγε σε εστιατόριο της Εξωγής
Γεωργία Κοτζιά
14 ΣΧΟΛΙΑ
Την Ελλάδα επέλεξε για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μπόνο του δημοφιλούς συγκροτήματος U2. O τραγουδιστής έχει επισκεφτεί ξανά τη χώρα, το 2019, όταν και βρέθηκε στην Ύδρα.

Αυτή τη φορά, ο καλλιτέχνης ταξίδεψε στην Ιθάκη, ενώ φωτογραφία που εξασφάλισε το protothema.gr τον δείχνει στο χωριό Εξωγή. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπόνο εθεάθη να απολαμβάνει το δείπνο του σε εστιατόριο του νησιού.

Ντυμένος στα μαύρα, ο τραγουδιστής που προτιμά να κρατά τη ζωή του ιδιωτική, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δείπνησε με την παρέα του, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Δείτε τη φωτογραφία
Στην Ιθάκη ο Μπόνο των U2, έφαγε σε εστιατόριο της Εξωγής



Ειδήσεις σήμερα:

«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης

Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους

70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Γεωργία Κοτζιά
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης