Σταμάτης Γονίδης - Γιάννης Πλούταρχος: Κανονικά η συνεργασία τους σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας
Σταμάτης Γονίδης - Γιάννης Πλούταρχος: Κανονικά η συνεργασία τους σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας
Ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, αναφέρεται σε ανακοίνωση του μαγαζιού
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η συνεργασία του Σταμάτη Γονίδη με τον Γιάννη Πλούταρχο σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς, παρά την αρχική εντύπωση που είχε δημιουργηθεί πως ο πρώτος αποχώρησε από το σχήμα.
Μέσα από ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου διευκρινίστηκε ότι ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα ανάμεσα στους δύο τραγουδιστές, τονίζοντας πως επρόκειτο για παρεξήγηση. Οι σχέσεις μεταξύ τους - επισημαίνεται - παραμένουν άριστες.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών, που συμφώνησαν να συνθέσουν το δίδυμο φωτιά. Οι σχέσεις του Σταμάτη Γονίδη με τον Γιάννη Πλούταρχο ήταν και παραμένουν άριστες».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μέσα από ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου διευκρινίστηκε ότι ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα ανάμεσα στους δύο τραγουδιστές, τονίζοντας πως επρόκειτο για παρεξήγηση. Οι σχέσεις μεταξύ τους - επισημαίνεται - παραμένουν άριστες.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών, που συμφώνησαν να συνθέσουν το δίδυμο φωτιά. Οι σχέσεις του Σταμάτη Γονίδη με τον Γιάννη Πλούταρχο ήταν και παραμένουν άριστες».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα