Σταμάτης Γονίδης - Γιάννης Πλούταρχος: Κανονικά η συνεργασία τους σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας

Ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, αναφέρεται σε ανακοίνωση του μαγαζιού

Γεωργία Κοτζιά
15 ΣΧΟΛΙΑ
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η συνεργασία του Σταμάτη Γονίδη με τον Γιάννη Πλούταρχο σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς, παρά την αρχική εντύπωση που είχε δημιουργηθεί πως ο πρώτος αποχώρησε από το σχήμα.

Μέσα από ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου διευκρινίστηκε ότι ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα ανάμεσα στους δύο τραγουδιστές, τονίζοντας πως επρόκειτο για παρεξήγηση. Οι σχέσεις μεταξύ τους - επισημαίνεται - παραμένουν άριστες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Ουδέποτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μεταξύ των δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών, που συμφώνησαν να συνθέσουν το δίδυμο φωτιά. Οι σχέσεις του Σταμάτη Γονίδη με τον Γιάννη Πλούταρχο ήταν και παραμένουν άριστες».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Γεωργία Κοτζιά
15 ΣΧΟΛΙΑ

