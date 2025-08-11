Δήμητρα Παπαδήμα για Γιάννη Μποσταντζόγλου: Εκείνος με έπεισε να κάνουμε παιδί, εγώ ένιωθα ανίκανη να γίνω μάνα
Δήμητρα Παπαδήμα για Γιάννη Μποσταντζόγλου: Εκείνος με έπεισε να κάνουμε παιδί, εγώ ένιωθα ανίκανη να γίνω μάνα
Ακόμα και τώρα νιώθω ανίκανη, τόνισε η ηθοποιός
Μιλώντας για τη μητρότητα η Δήμητρα Παπαδήμα δήλωσε σε συνέντευξή της ότι ο Γιάννης Μποσταντζόγλου ήταν εκείνος που την έπεισε να αποκτήσουν παιδί. Το ζευγάρι έχει μια κόρη, τη Θαλασσινή, που ακολουθεί τα δικά τους βήματα στον χώρο της υποκριτικής. Όπως εξήγησε η ηθοποιός, η ίδια δεν θεωρούσε πως είναι ικανή να γίνει μητέρα.
«O Γιάννης μου με ισορρόπησε. Με έπεισε να κάνουμε παιδί. Ο Γιάννης με ηρέμησε με έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς. Με έβαλε σε μια εγρήγορση και άρχισα να γράφω ή να φανερώνω τα κρυμμένα μου γραπτά, γιατί είναι ο πρώτος που τα διάβασε, εκεί γύρω στα τριάντα μου. Ο Γιάννης με έβαλε σε αυτό το μονοπάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της.
Η Δήμητρα Παπαδήμα εξέφρασε επίσης την αίσθηση ανικανότητας που ένιωθε και ακόμα νιώθει όσον αφορά στον ρόλο της μητέρας. Συγκεκριμένα, σχολίασε στην εφημερίδα On Time: «Ένιωθα ανίκανη να γίνω μάνα. Ακόμα και τώρα νιώθω ανίκανη. Θεωρώ ότι η μάνα είναι ''ο κατά φαντασίαν εγγυητής''. Έχω γράψει και ποίημα. Δεν βάζω εγγυήτρια. Εγγυητής. Η μάνα είναι και πατέρας και μάνα. Τι μπορεί να σου εγγυηθεί η μάνα; Θα είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου. Με αυτά τα δυστυχήματα που γίνονται και τόσα άλλα μπορεί να σου εγγυηθεί μια μάνα ότι θα ζήσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα; Μπορεί να σου εγγυηθεί μια μάνα ότι θα βρεις μια καλή δουλειά; Έναν άντρα σοβαρό για να κάνεις οικογένεια; Όταν όμως μεγαλώνεις το μωρό σου, όπως τόσες και τόσες μάνες, του μίλαγα και του έλεγα: ''Θα μεγαλώσεις, θα σε αγαπάμε, θα σε προστατεύουμε, θα κάνω ό,τι μπορώ για σένα''.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
