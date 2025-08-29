Κάθι Γκρίφιν για Άννα Νικόλ Σμιθ: Ζητώ συγγνώμη για όσα είπα για εκείνη, την αγαπούσα πραγματικά
Η ηθοποιός πολλές φορές είχε χρησιμοποιήσει στις κωμικές παραστάσεις της το όνομά της και τον εθισμό της στα ναρκωτικά
Mετάνιωσε για τη συμπεριφορά της απέναντι στην Άννα Νικόλ Σμιθ η Κάθι Γκρίφιν. Η ηθοποιός πήρε πίσω τα σχόλιά της από παλαιότερα κωμικά της νούμερα για τη συνάδελφό της, τονίζοντας ότι παρά τη σκληρότητα που είχε δείξει στη σκηνή, ένιωθε πραγματική αγάπη για την αείμνηστη σταρ. Σημείωσε βέβαια, ότι την είχε δει σε πολύ δύσκολες στιγμές της και ενώ τις είχε σχολιάσει δημόσια πολλές φορές, εκείνη ποτέ δεν της έδειξε καμία κακία.
«Η Άννα Νικόλ Σμιθ ήταν μία από τις μεγαλύτερες καλλονές κάθε γενιάς, αλλά ήταν και πολύ βασανισμένη», είπε η 64χρονη κωμικός σε βίντεο στο YouTube. «Όσο προχωρούσε η καριέρα της, ήταν πολύ εθισμένη στα ναρκωτικά και έφυγε από υπερβολική δόση», πρόσθεσε.
Η Κάθι Γκρίφιν σημείωσε ότι γνώρισε την Άννα Νικόλ Σμιθ «μέσα από το να τη βάζει στα νούμερά της» ως stand-up κωμικός. «Την αγαπούσα πραγματικά», ανέφερε. «Ήμουν αρκετά σκληρή μαζί της στα κείμενά μου επειδή ήταν πάντα μαστουρωμένη. Είχα πάει στο σπίτι της μια φορά τα Χριστούγεννα, και το κατέγραψαν γιατί τότε είχε το δικό της ριάλιτι, The Anna Nicole Show, στο κανάλι Ε!. Είχα, φυσικά, αληθινή, γνήσια στοργή για την Άννα», σημείωσε.
Η Άννα Νικόλ Σμιθ, που πέθανε το 2007 σε ηλικία 39 ετών από θανατηφόρα υπερβολική δόση, είχε καλέσει τότε την Κάθι Γκρίφιν, τη Μάργκαρετ Τσο και τον Ριπ Τέιλορ για να συμμετάσχουν στο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο μαζί με φίλους και συγγενείς της. «Δεν ήξερα, από το ένα λεπτό στο άλλο, αν θα με μισήσει ή όχι, με βάση όσα έλεγα στο πρόγραμμά μου», παραδέχτηκε και συμπλήρωσε: «Συγγνώμη για όλα όσα είπα τη δεκαετία του ’90 και του 2000… Ήταν μια τρομερή περίοδος για τις γυναίκες, κι έτσι ήμουν σκληρή με την Άννα. Επίσης, είχα δει πολλές δύσκολες στιγμές της».
Η ίδια συνέχισε: «Όταν ήταν μαστουρωμένη, μπορούσε να γίνει κακιά και σκληρή. Ξέρω όμως ότι μέσα στην καρδιά της είχε κακοποιηθεί πολύ από τη βιομηχανία». Παρά τα προβλήματα, η Κάθι Γκρίφιν θυμήθηκε ότι η Άννα Νικόλ Σμιθ ήταν υποδειγματική οικοδέσποινα. «Ήταν πραγματικά πολύ καλή μαγείρισσα και έφτιαξε τη γαλοπούλα από την αρχή. Έφτιαξε όλα τα συνοδευτικά πιάτα», είπε. «Συνέχιζα να μπαίνω στην κουζίνα γιατί σκεφτόμουν "δεν μπορεί, δεν βλέπω στ’ αλήθεια την Άννα Νικόλ Σμιθ να ετοιμάζει γέμιση και να γεμίζει την γαλοπούλα από το μηδέν". Ήταν τόσο γλυκιά».
Η κωμικός πρόσθεσε ότι η Άννα Νικόλ Σμιθ ήταν «πραγματικά, πραγματικά γλυκιά» όταν συναντήθηκαν για τελευταία φορά στα Billboard Music Awards του 2004. «Πάντα ήμουν αγχωμένη όταν την έβλεπα, γιατί εκείνη την περίοδο πήγαινα σε όλες τις απονομές βραβείων», θυμήθηκε η Γκρίφιν. «Νομίζω η τελευταία φορά που είδα την Άννα ήταν σε ένα τέτοιο σόου, όταν παρουσίασε τον Κάνιε Γουέστ… Ο κόσμος έλεγε “ω Θεέ μου, δεν μπορούσε να διαβάσει το κείμενο" κι άλλοι έλεγαν "το έκανε επίτηδες γιατί είναι τόσο έξυπνη"», δήλωσε.
Η Κάθι Γκρίφιν είπε ότι η ίδια είδε την Άννα Νικόλ Σμιθ να αποχωρεί με την παρέα της μετά από την «παράξενη» ομιλία. «Με είδε μέσα στο σκοτεινό παρασκήνιο, με ξεχώρισε και απλά μου είπε "γεια σου, Κάθι". Εκείνη ήταν η τελευταία φορά που την είδα, και της είπα "γεια σου, γλυκιά μου". Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την αγαπούσα. Δεν ήμουν μισητής της. Ναι, την κορόιδευα… αλλά σημαίνει πολλά για μένα ότι η τελευταία μας επαφή δεν ήταν θυμωμένη», είπε κλείνοντας.
