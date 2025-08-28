Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη που δέχτηκε για τα γενέθλιά της και το φιλί με τον Σταύρο Σβήγκο - Δείτε βίντεο
Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη που δέχτηκε για τα γενέθλιά της και το φιλί με τον Σταύρο Σβήγκο - Δείτε βίντεο
Η ηθοποιός έκλεισε τα 34
Μια έκπληξη από τα αγαπημένα της πρόσωπα δέχτηκε η Γιολάντα Καλογεροπούλου για τα γενέθλιά της, με τον Σταύρο Σβήγκο να είναι παρών. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, αποτυπώνεται η στιγμή που το ζευγάρι έρχεται κοντά και η κάμερα καταγράφει το φιλί τους.
Την Τετάρτη 27 Αυγούστου, η ηθοποιός γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της. Μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, φαίνεται η στιγμή που η Γιολάντα Καλογεροπούλου μπαίνει σε ένα σπίτι, στην είσοδο του οποίου την περίμεναν ο σύντροφος, η κόρη της, η Χριστίνα Μπόμπα και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα, κρατώντας μια τούρτα.
Η ηθοποιός έδειχνε να μην γνωρίζει για την έκπληξη, ενώ χαμογέλασε πλατιά μόλις τους αντίκρισε.
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
