Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη που δέχτηκε για τα γενέθλιά της και το φιλί με τον Σταύρο Σβήγκο - Δείτε βίντεο
Η ηθοποιός έκλεισε τα 34

Μια έκπληξη από τα αγαπημένα της πρόσωπα δέχτηκε η Γιολάντα Καλογεροπούλου για τα γενέθλιά της, με τον Σταύρο Σβήγκο να είναι παρών. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, αποτυπώνεται η στιγμή που το ζευγάρι έρχεται κοντά και η κάμερα καταγράφει το φιλί τους.

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου, η ηθοποιός γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της. Μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, φαίνεται η στιγμή που η Γιολάντα Καλογεροπούλου μπαίνει σε ένα σπίτι, στην είσοδο του οποίου την περίμεναν ο σύντροφος, η κόρη της, η Χριστίνα Μπόμπα και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα, κρατώντας μια τούρτα.

Η ηθοποιός έδειχνε να μην γνωρίζει για την έκπληξη, ενώ χαμογέλασε πλατιά μόλις τους αντίκρισε.

Η έκπληξη που δέχτηκε η Γιολάντα Καλογεροπούλου για τα γενέθλιά της

