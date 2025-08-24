Γιολάντα Καλογεροπούλου και Σταύρος Σβήγκος πόζαραν αγκαλιασμένοι στη Σαντορίνη
Με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης πόζαραν αγκαλιά η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος.
Το ζευγάρι κάνει διακοπές στο νησί των Κυκλάδων. Μέσα από τη δημοσίευση της ηθοποιού στα social media έγινε γνωστό ότι μαζί τους βρίσκεται και η κόρη της.
Η σύντροφος του ηθοποιού απεικονίζεται με ένα μαύρο σύνολο με θέα τη θάλασσα, ενώ σε ένα στιγμιότυπο που κοινοποίησε, είναι πολύ κοντά με τον Σταύρο Σβήγκο. «Ηλιοβασιλέματα και όνειρα» σημείωσε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
Η Γιολάντα Καλογεροπούλου μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» για τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο, με τον οποίο πρόσφατα συμπλήρωσαν έναν κοινής πορείας. Αναφέρθηκε στον σύντροφό της, σημειώνοντας ότι τον θεωρεί «άνθρωπο με Α κεφαλαίο».
Η ίδια παραδέχτηκε ότι στην αρχή της φαινόταν περίεργο να είναι ζευγάρι με ηθοποιό, αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι η κοινή τους ιδιότητα λειτουργεί θετικά, αφού υπάρχει κατανόηση και στήριξη. «Ο Σταύρος καταλαβαίνει τη φύση της δουλειάς μου και εγώ το ίδιο», ανέφερε. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της επικοινωνίας στη σχέση τους. «Εννοείται ζητάω τη γνώμη του. Με ενδιαφέρει και τη μετράω και αυτό είναι πολύ ωραίο», είπε χαρακτηριστικά.
