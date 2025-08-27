Η νέα ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ «Is This Thing On?» θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης
Η νέα ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ «Is This Thing On?» θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης
Το φιλμ θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 19 Δεκεμβρίου
Η νέα ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ «Is This Thing On?» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης NYFF, στις 10 Οκτωβρίου στο Alice Tully Hall του Lincoln Center, ενώ θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 19 Δεκεμβρίου.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης δήλωσε πως όλοι οι συντελεστές της ταινίας νιώθουν «ιδιαίτερη τιμή και ευλογία» που το «Is This Thing On?» θα κάνει πρεμιέρα στο NYFF, καθώς η πόλη αποτελεί το σκηνικό της. «Η Νέα Υόρκη προσδίδει μια ενέργεια σε κάθε πτυχή της κινηματογραφικής δημιουργίας που απλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί», πρόσθεσε.
Η φιλόδοξη παραγωγή αφηγείται την ιστορία του Alex (Γουίλ Αρνέτ) και της Tess (Λόρα Ντερν), ενός ζευγαριού που βρίσκεται στα πρόθυρα του διαζυγίου. Ο Alex, αντιμέτωπος με την κρίση της μέσης ηλικίας και με το επικείμενο διαζύγιο, στρέφεται στο stand up comedy, ενώ η Tess αναλογίζεται τις θυσίες που έκανε για την οικογένειά τους. Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, «το ζευγάρι καλείται να διαχειριστεί την από κοινού ανατροφή των παιδιών του, την ταυτότητά του, και να ανακαλύψει αν η αγάπη μπορεί να πάρει μια νέα μορφή».
Δείτε το τρέιλερ του «Is This Thing On?»
Αυτή η νέα ταινία είναι η τρίτη σκηνοθετική προσπάθεια του Κούπερ, μετά τη βιογραφικό «Maestro» του 2023 και το «A Star Is Born» το 2018. Εκτός από τη σκηνοθετική επιμέλεια ο σταρ συμπληρώνει το καστ που περιλαμβάνει επίσης τους Άντρα Ντέι, Έιμι Σεντάρις, Σον Χέιζ, Κριστίν Έμπερσολ, Κιάραν Χιντς και Σκοτ Άισενγκλ.
Η ταινία αποτελεί παραγωγή των Ουέστον Μίντλτον, Κρις Τάικιερ καθώς και των Κούπερ και Αρνέτ με τους δύο τελευταίους να έχουν επίσης γράψει μαζί το σενάριο με τον Μαρκ Τσάπελ. Σύμφωνα με το «Deadline» o Βρετανός κωμικός Τζον Μπίσοπ που εμπνεύστηκε την ιστορία της ταινίας, εκτελεί χρέη εκτελεστικού παραγωγού.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
