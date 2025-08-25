Κόλιν Φάρελ για τη συνεργασία του με τη Μάργκοτ Ρόμπι στο «A Big Bold Beautiful Journey»: Ήταν ένα όνειρο, είπε
Η ταινία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Σεπτεμβρίου
Τη συνεργασία του με τη Μάργκοτ Ρόμπι στη νέα ταινία «A Big Bold Beautiful Journey» σχολίασε ο Κόλιν Φάρελ, χαρακτηρίζοντας την ως «ένα όνειρο».
Ο Φάρελ ανέφερε στο «People», πως τo «"A Big Bold Beautiful Journey" σου ανοίγει την ψυχή». Για τη συνύπαρξή του με τη Ρόμπι ανέφερε: «ήταν ένα όνειρο» από «την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει τη δική της, πολύ ιδιαίτερη μαγεία, πλούτο και ομορφιά ψυχής. Αυτό φυσικά μεταφράζεται σε ό,τι και αν κάνει. Αλλά όχι μόνο αυτό, το να είσαι κοντά της και να δουλεύεις μαζί της είναι η πιο ευχάριστη εμπειρία».
Για το μήνυμα που θα ήθελε να περάσει στο κοινό η ταινία, ο ηθοποιός δήλωσε: «Είναι μια ταινία για το πώς αναμετριέσαι με το δικό σου παρελθόν και τον ρόλο που έπαιξες σε αυτό, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις και να ζήσεις μια πιο ελεύθερη ζωή. Αν το κοινό βγει από την αίθουσα νιώθοντας μια αίσθηση ελπίδας και αναλογιστεί τη δική του ζωή, αυτό θα είναι πραγματικά όμορφο».
Δείτε το νέο τρέιλερ της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey»
Η Ρόμπι, στον πρώτο της ρόλο μετά την blockbuster ταινία του 2023, «Barbie», χαρακτήρισε το φιλμ «όμορφο, μαγικό, σουρεαλιστικό και απίστευτα ρομαντικό. Πιστεύω ότι το κοινό θα ζήσει μια μαγική εμπειρία παρακολουθώντας την ταινία. Ο Κογκονάντα είναι ένας αυθεντικός δημιουργός ενώ εδώ και χρόνια ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Κόλιν. Είναι απίστευτος».
Η ταινία σκηνοθετείται από τον Κογκονάντα, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Φάρελ στο βραβευμένο επιστημονικό δράμα του 2021 «After Yang». Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κέβιν Κλάιν, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ, Λίλι Ρέιμπ και Χάμις Λίνκλεϊτερ. Το «A Big Bold Beautiful Journey» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Σεπτεμβρίου από την Feelgood.
Το νέο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει τους δύο πρωταγωνιστές στους ρόλους της Sarah και του David αντίστοιχα, να συναντιούνται για πρώτη φορά στον γάμο ενός κοινού τους φίλου. Η απροσδόκητη συνάντησή τους γίνεται η αφορμή για μία περιπέτεια που θα τους οδηγήσει σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, όπου καλούνται να «ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους», όπως αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη.
