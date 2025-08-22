Μάργκοτ Ρόμπι: Το κλάμα του γιου της διέκοψε συνέντευξή της – Η αντίδραση του Κόλιν Φάρελ
Μάργκοτ Ρόμπι: Το κλάμα του γιου της διέκοψε συνέντευξή της – Η αντίδραση του Κόλιν Φάρελ
Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για την ταινία που πρωταγωνιστούν «A Big Bold Beautiful Journey»
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ο γιος της Μάργκοτ Ρόμπι διέκοψε τη συζήτηση, προκαλώντας χαμόγελα τόσο στην ίδια όσο και στον συμπρωταγωνιστή της, Κόλιν Φάρελ που μιλούσαν για την ταινία «A Big Bold Beautiful Journey».
Μετά την πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες, οι Ρόμπι και Φάρελ συμμετείχαν σε σειρά συνεντεύξεων για την προώθηση του φιλμ. Κατά τη διάρκεια μίας από αυτές, η οποία προβλήθηκε στο «Hollywood Access», η ηθοποιός αναφερόταν στο μουσικό κομμάτι της ταινίας, όταν ξαφνικά ακούστηκε το κλάμα του μωρού της.
Η ίδια διέκοψε την απάντησή της και χαμογελώντας είπε: «Συγγνώμη, το μωρό». Ο Κόλιν Φάρελ, με χιούμορ σχολίασε: «Είναι υπέροχο το σάουντρακ. Δεν είναι υπέροχο;». Η αυθόρμητη αυτή αντίδραση έδωσε μια πιο προσωπική διάσταση στη συνέντευξη, δείχνοντας τη νέα πραγματικότητα της Ρόμπι ως μητέρας.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός απέκτησε το πρώτο της παιδί τον Οκτώβριο με τον σύζυγό της και παραγωγό Τομ Ακερλέι. Το «A Big Bold Beautiful Journey» αποτελεί την πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση μετά τη γέννηση του παιδιού της, γεγονός που συνοδεύεται από νέες εμπειρίες και σκέψεις γύρω από τη μητρότητα.
Μιλώντας πρόσφατα στο «Entertainment Tonight», η ίδια δήλωσε: «Είναι σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις κάτι σε κάποιον που έχει παιδιά, δεν χρειάζεται, γιατί το καταλαβαίνει, ενώ αν δεν έχει, πιθανότατα ακούγεται απλώς βαρετό».
Μετά την πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες, οι Ρόμπι και Φάρελ συμμετείχαν σε σειρά συνεντεύξεων για την προώθηση του φιλμ. Κατά τη διάρκεια μίας από αυτές, η οποία προβλήθηκε στο «Hollywood Access», η ηθοποιός αναφερόταν στο μουσικό κομμάτι της ταινίας, όταν ξαφνικά ακούστηκε το κλάμα του μωρού της.
Η ίδια διέκοψε την απάντησή της και χαμογελώντας είπε: «Συγγνώμη, το μωρό». Ο Κόλιν Φάρελ, με χιούμορ σχολίασε: «Είναι υπέροχο το σάουντρακ. Δεν είναι υπέροχο;». Η αυθόρμητη αυτή αντίδραση έδωσε μια πιο προσωπική διάσταση στη συνέντευξη, δείχνοντας τη νέα πραγματικότητα της Ρόμπι ως μητέρας.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός απέκτησε το πρώτο της παιδί τον Οκτώβριο με τον σύζυγό της και παραγωγό Τομ Ακερλέι. Το «A Big Bold Beautiful Journey» αποτελεί την πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση μετά τη γέννηση του παιδιού της, γεγονός που συνοδεύεται από νέες εμπειρίες και σκέψεις γύρω από τη μητρότητα.
Μιλώντας πρόσφατα στο «Entertainment Tonight», η ίδια δήλωσε: «Είναι σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις κάτι σε κάποιον που έχει παιδιά, δεν χρειάζεται, γιατί το καταλαβαίνει, ενώ αν δεν έχει, πιθανότατα ακούγεται απλώς βαρετό».
Ειδήσεις σήμερα:
Βρήκαμε τα τρία παιδιά πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους: Τι λέει η Αστυνομία για το έγκλημα στον Βόλο
Σφάζονται Τσακαλώτος - Πολάκης στην... ποδιά του Τσίπρα για τη συνέντευξη στη Le Monde
Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και στις βρύσες σπιτιών και αυλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Βρήκαμε τα τρία παιδιά πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους: Τι λέει η Αστυνομία για το έγκλημα στον Βόλο
Σφάζονται Τσακαλώτος - Πολάκης στην... ποδιά του Τσίπρα για τη συνέντευξη στη Le Monde
Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και στις βρύσες σπιτιών και αυλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα