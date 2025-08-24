Emily in Paris: Συνεχίζονται τα γυρίσματα δύο ημέρες μετά τον θάνατο του βοηθού σκηνοθέτη
Ο Ντιέγκο Μπορέλα κατέρρευσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Βενετία μπροστά στο συνεργείο
Συνεχίζονται τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν του «Emily in Paris» μόλις δύο ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του βοηθού σκηνοθέτη, Ντιέγκο Μπορέλα.
Ο 47χρονος Μπορέλα κατέρρευσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Βενετία την Πέμπτη 21 Αυγούστου, όπως επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της η Paramount Television Studios. «Με μεγάλη μας λύπη επιβεβαιώνουμε τον ξαφνικό θάνατο ενός μέλους της οικογένειας παραγωγής της “Emily in Paris”», ανέφερε εκπρόσωπος του στούντιο και συμπλήρωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτήν την απίστευτα δύσκολη στιγμή».
Το Σάββατο 23 Αυγούστου, η Λίλι Κόλινς, που ενσαρκώνει την πρωταγωνίστρια του Netflix, εθεάθη ξανά στο πλατό στη Βενετία, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Γιουτζένιο Φραντσεσκίνι, Άσλεϊ Παρκ και Πολ Φόρμαν.
'Emily in Paris' Resumes Production Days After Assistant Director’s Death as Lily Collins and Eugenio Franceschini Film in Venice https://t.co/o3ZXFLHXhi— People (@people) August 23, 2025
Ο Μπορέλα ήταν καταξιωμένος σκηνοθέτης και συγγραφέας από τη Βενετία, είχε σπουδάσει στη Ρώμη, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε ασχοληθεί και με τις εικαστικές τέχνες και τη λογοτεχνία.
Τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν της «Emily in Paris» ξεκίνησαν στην Ιταλία στις 15 Αυγούστου με στόχο να ολοκληρωθούν στις 25 του μήνα. Η πρεμιέρα της νέας σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 18 Δεκεμβρίου στο Netflix.
