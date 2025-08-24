Emily in Paris: Συνεχίζονται τα γυρίσματα δύο ημέρες μετά τον θάνατο του βοηθού σκηνοθέτη

Μπορέλα

, που ενσαρκώνει την πρωταγωνίστρια του Netflix, εθεάθη ξανά στο πλατό στη Βενετία, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Γιουτζένιο Φραντσεσκίνι, Άσλεϊ Παρκ και Πολ Φόρμαν.

Ο 47χρονοςκατέρρευσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Βενετία την Πέμπτη 21 Αυγούστου, όπως επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της η Paramount Television Studios. «Με μεγάλη μας λύπη επιβεβαιώνουμε τον ξαφνικό θάνατο ενός μέλους της οικογένειας παραγωγής της “Emily in Paris”», ανέφερε εκπρόσωπος του στούντιο και συμπλήρωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτήν την απίστευτα δύσκολη στιγμή».είχε προσληφθεί ως τρίτος βοηθός σκηνοθέτη και κατέρρευσε στο σετ ενώ γίνονταν προετοιμασίες για την τελευταία σκηνή στο ξενοδοχείο Danieli. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών που βρίσκονταν εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Γιατρός επιβεβαίωσε τον θάνατο, κάνοντας λόγο για «αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο».Ο Μπορέλα ήταν καταξιωμένος σκηνοθέτης και συγγραφέας από τη Βενετία, είχε σπουδάσει στη Ρώμη, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε ασχοληθεί και με τις εικαστικές τέχνες και τη λογοτεχνία.Τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν της «Emily in Paris» ξεκίνησαν στην Ιταλία στις 15 Αυγούστου με στόχο να ολοκληρωθούν στις 25 του μήνα. Η πρεμιέρα της νέας σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 18 Δεκεμβρίου στο Netflix.