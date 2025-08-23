Emily in Paris: Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν στη Βενετία

βοηθός σκηνοθέτη του « Emily in Paris » κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν στη Βενετία.

Ο Μπορέλα γεννήθηκε στη Βενετία το 1978, υπήρξε καταξιωμένος σκηνοθέτης και συγγραφέας με σπουδές σε Ρώμη, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε μοιραστεί τη δουλειά του στη συγγραφή παραμυθιών και θεατρικών έργων.

Κλείσιμο