Emily in Paris: Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν στη Βενετία
Ο 47χρονος Ντιέγκο Μπορέλα κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο
Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη του «Emily in Paris» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν στη Βενετία.
Ο 47χρονος Ντιέγκο Μπορέλα κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο την ώρα της προετοιμασίας για τις τελευταίες σκηνές, με αποτέλεσμα τα γυρίσματα να διακοπούν προσωρινά.
Σύμφωνα με τη «La Repubblica», οι γιατροί έσπευσαν στο ξενοδοχείο Danieli γύρω στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου, αλλά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης, ότι ο θάνατός του οφείλεται πιθανότατα σε καρδιακή προσβολή.
Ο Μπορέλα γεννήθηκε στη Βενετία το 1978, υπήρξε καταξιωμένος σκηνοθέτης και συγγραφέας με σπουδές σε Ρώμη, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε μοιραστεί τη δουλειά του στη συγγραφή παραμυθιών και θεατρικών έργων.
Τα γυρίσματα για την 5η σεζόν του «Emily in Paris» ξεκίνησαν στις 15 Αυγούστου στη Βενετία και επρόκειτο να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Παρά τον θάνατο του βοηθού σκηνοθέτη, το Netflix έχει ανακοινώσει ότι η πρεμιέρα της νέας σεζόν θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου. Η ισπανική εφημερίδα «El Mundo» ανέφερε ότι ο Μπορέλα διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός στις 7.30 μ.μ., όταν απέτυχαν οι προσπάθειες ανάνηψης.
Ο στενός του φίλος Ματία Μπέρτοτον τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Έχω τρυφερές αναμνήσεις από τον Ντιέγκο, ήταν ένα όμορφο, κομψό αγόρι με πολύ στυλ. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν σε ένα δείπνο στο Παρίσι με την καλύτερή του φίλη, που είναι και δική μου. Την κάλεσα την Πέμπτη. Ήταν συντετριμμένη. Ο Ντιέγκο είχε σπουδαία αίσθηση του χιούμορ, ήταν λαμπρός και πολύ ταλαντούχος. Η ζωή του κόπηκε νωρίς, οπότε δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Μόνο μεγάλη θλίψη».
Η 5η σεζόν με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς, στον ρόλο της Έμιλι Κούπερ, θα εκτυλίσσεται σε νέα πόλη, τη Ρώμη, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή περιπέτεια της ηρωίδας. Η σειρά ακολουθεί την επαγγελματική και προσωπική ζωή μιας Αμερικανίδας που ξεκίνησε νέα καριέρα στο Παρίσι ως social media strategist.
Emily In Paris 'assistant director dies during filming for fifth season of hit Netflix show in Venice' https://t.co/v3kscKnLQy— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 23, 2025
