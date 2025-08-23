Emily in Paris: Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν στη Βενετία
GALA
Emily in Paris Βοηθός σκηνοθέτη Γυρίσματα

Emily in Paris: Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν στη Βενετία

Ο 47χρονος Ντιέγκο Μπορέλα κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο 

Emily in Paris: Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν στη Βενετία
9 ΣΧΟΛΙΑ
Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη του «Emily in Paris» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν στη Βενετία.

Ο 47χρονος Ντιέγκο Μπορέλα κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο την ώρα της προετοιμασίας για τις τελευταίες σκηνές, με αποτέλεσμα τα γυρίσματα να διακοπούν προσωρινά.

Σύμφωνα με τη «La Repubblica», οι γιατροί έσπευσαν στο ξενοδοχείο Danieli γύρω στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου, αλλά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης, ότι ο θάνατός του οφείλεται πιθανότατα σε καρδιακή προσβολή.

Ο Μπορέλα γεννήθηκε στη Βενετία το 1978, υπήρξε καταξιωμένος σκηνοθέτης και συγγραφέας με σπουδές σε Ρώμη, Λονδίνο και Νέα Υόρκη.  Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε μοιραστεί τη δουλειά του στη συγγραφή παραμυθιών και θεατρικών έργων.


Τα γυρίσματα για την 5η σεζόν του «Emily in Paris» ξεκίνησαν στις 15 Αυγούστου στη Βενετία και επρόκειτο να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Παρά τον θάνατο του βοηθού σκηνοθέτη, το Netflix έχει ανακοινώσει ότι η πρεμιέρα της νέας σεζόν θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου. Η ισπανική εφημερίδα «El Mundo» ανέφερε ότι ο Μπορέλα διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός στις 7.30 μ.μ., όταν απέτυχαν οι προσπάθειες ανάνηψης.

Κλείσιμο
Ο στενός του φίλος Ματία Μπέρτοτον τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Έχω τρυφερές αναμνήσεις από τον Ντιέγκο, ήταν ένα όμορφο, κομψό αγόρι με πολύ στυλ. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν σε ένα δείπνο στο Παρίσι με την καλύτερή του φίλη, που είναι και δική μου. Την κάλεσα την Πέμπτη. Ήταν συντετριμμένη. Ο Ντιέγκο είχε σπουδαία αίσθηση του χιούμορ, ήταν λαμπρός και πολύ ταλαντούχος. Η ζωή του κόπηκε νωρίς, οπότε δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Μόνο μεγάλη θλίψη».

Η 5η σεζόν με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς, στον ρόλο της Έμιλι Κούπερ, θα εκτυλίσσεται σε νέα πόλη, τη Ρώμη, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή περιπέτεια της ηρωίδας. Η σειρά ακολουθεί την επαγγελματική και προσωπική ζωή μιας Αμερικανίδας που ξεκίνησε νέα καριέρα στο Παρίσι ως social media strategist.

Ειδήσεις σήμερα:

Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα

Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989

Το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Live εικόνα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης