Η Μαρία Βοσκοπούλου έγινε 24 ετών - Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της
Η Μαρία Βοσκοπούλου έγινε 24 ετών - Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της

Η κόρη της  Άντζελας Γκερέκου και του Τόλη Βοσκόπουλου γιόρτασε τα γενέθλιά της κι ανάρτησε φωτογραφίες στα social media 

Έκλεισε τα 24 της χρόνια η Μαρία Βοσκοπούλου. Η κόρη της Άντζελας Γκερέκου και του Τόλη Βοσκόπουλου γιόρτασε τα γενέθλιά της κατά τη διάρκεια των διακοπών της. Η νεαρή ηθοποιός έχει ταξιδέψει μέχρι στιγμής μέχρι την Πάρο, τη Σύρο, ενώ δεν αποκάλυψε ποιος ήταν ο επόμενος προορισμός της.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Βοσκοπούλου δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα που τράβηξε στις καλοκαιρινές της διακοπές.

Σε κάποιες από αυτές, φαίνεται η τούρτα των γενεθλίων της, η οποία είχε πάνω της κεράκια με τον αριθμό 24. Η Μαρία Βοσκοπούλου ωστόσο, ανέβασε και στιγμιότυπα με την ίδια στην παραλία. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της δεν έγραψε τίποτα, παρά μόνο: «Αύγουστος».

