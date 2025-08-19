Ο Νάιαλ Χόραν επέστρεψε στη σκηνή 10 μήνες μετά τον θάνατο του Λίαμ Πέιν - Δείτε βίντεο
Ο Νάιαλ Χόραν επέστρεψε στη σκηνή 10 μήνες μετά τον θάνατο του Λίαμ Πέιν - Δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στη συναυλία του Σον Μέντες στο Λονδίνο
Δέκα μήνες μετά τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, ο Νάιαλ Χόραν επέστρεψε στη σκηνή.
Ο Χόραν, πρώην μέλος των One Direction ερμήνευσε ξανά μπροστά στους θαυμαστές του μετά την απώλεια του τραγουδιστή του συγκροτήματος, Πέιν. Ο 31χρονος τραγουδοποιός ενθουσίασε το κοινό του, όταν αποκαλύφθηκε ότι θα είναι καλεσμένος στη συναυλία του Σον Μέντες στην O2 Arena στο Λονδίνο στις 16 Αυγούστου.
Ο Καναδός τραγουδιστής προκάλεσε επευφημίες όταν παρουσίασε τον Χόραν, ο οποίος βγήκε στη σκηνή με την κιθάρα του. Οι θαυμαστές φώναζαν και ζητωκραύγαζαν, ενώ τα social media κατακλύστηκαν από βίντεο, που έδειχναν την επί σκηνής συνάντηση των δύο καλλιτεχνών.
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή του
@niallsxpetal
NIALL AND SHAWN PERFORMING “THIS TOWN” AT THE o2 IN LONDON FOR SHAWNS TOUR! #niall #niallhoranvids #niallhoran #shawnmendes #ontheroadagainlondon♬ original sound - kaylee
@luisaabrr
I will never get over this show #ontheroadagain #niallhoran #o2arena #shawnmendesthetour #shawnmendes♬ son original - luisa 🌷🦦🫧🍓
@lilysloveontour
BEST SURPRISE GUEST I’VE EVER HAD OMGGGGG @Shawn Mendes @ShawnAccess @Niall Horan #niallhoran #shawnmendes #surpriseguest #ontheroadagaintour♬ original sound - lily 💗✨🏡🐇🍒
Οι δύο τραγουδιστές αγκαλιάστηκαν και ερμήνευσαν την επιτυχία του πρώην μέλους των One Direction του 2016 «This Town». Μετά το τραγούδι, ο Νάιαλ Χόραν είπε στους θαυμαστές ότι «τους λατρεύει». Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ιρλανδού τραγουδιστή στη σκηνή μετά τον θάνατο του Λίαμ Πέιν τον Οκτώβριο του 2024 στην Αργεντινή έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου.
Μετά τον θάνατό του Πέιν, ο Χόραν απέτισε φόρο τιμής στον «αγαπημένο του φίλο» του σε ανάρτησή του στο Instagram και έγραψε ότι ήταν «απόλυτα συντετριμμένος» και πρόσθεσε: «Απλώς δεν μοιάζει αληθινό. Ο Λίαμ είχε μια ενέργεια για ζωή και ένα πάθος για τη δουλειά που ήταν μεταδοτικό. Ήταν ο πιο λαμπρός σε κάθε δωμάτιο και πάντα έκανε τους πάντες να νιώθουν χαρούμενοι και ασφαλείς».
Δείτε την ανάρτησή του
