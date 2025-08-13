Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό - Η σορός της θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα
Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό - Η σορός της θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

Την επιθυμία της έκανε γνωστή ο ηθοποιός Άγγελος Μπούρας

Η σορός της Σοφίας Σεϊρλή θα αποτεφρωθεί το Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 11:00, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, όπως έκανε γνωστό ο ηθοποιός Άγγελος Μπούρας. Η 77χρονη έχασε τη ζωή της από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας, όταν επιχείρησε να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά, διανύοντας μεγάλη θαλάσσια απόσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η Σοφία Σεϊρλή παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα ενώ βρισκόταν στα ανοικτά. Η φίλη της, ανήσυχη επειδή δεν επέστρεψε, ειδοποίησε τις αρχές, όμως η κατάληξη ήταν μοιραία.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου, ο Άγγελος Μπούρας γνωστοποίησε πότε και πώς θα αποχαιρετήσουν τη Σοφία Σεϊρλή οι δικοί της άνθρωποι.

Όπως έγραψε στην ανακοίνωσή του, η σορός της θα αποτεφρωθεί με την τελετή να γίνεται το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 11:30, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 11:00 θα αποχαιρετήσουμε τη Σοφία μας στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας».

