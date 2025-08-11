Βίντεο: Όταν η Σοφία Σεϊρλή είχε μιλήσει για τις απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της
Βίντεο: Όταν η Σοφία Σεϊρλή είχε μιλήσει για τις απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της
Οι απώλειες ξεκίνησαν από πολύ νωρίς, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η ηθοποιός που πνίγηκε στα 77 της χρόνια
Η Σοφία Σεϊρλή, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών από πνιγμό στους Φούρνους, είχε μιλήσει στην τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη τον Νοέμβριο του 2022 για τις μεγάλες απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της, ξεκινώντας από εκείνη της μητέρας της.
«Οι απώλειες ξεκίνησαν από πολύ νωρίς. Τη μητέρα μου την έχασα όταν εκείνη ήταν 55 και εγώ 34. Είχαμε ένα ωραίο δέσιμο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και μου στοίχισε πάρα πολύ. Έπαιζα στο θέατρο, δεν σταμάτησα, σαββατοκύριακο, διπλές παραστάσεις. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν έμαθα τηλεφωνικά ότι πέθανε η μητέρα μου, νύχτα, βγήκα στον δρόμο και φώναζα. Αυτήν τη φωνή σαν να την κουβαλάω», είχε δηλώσει αρχικά στην εκπομπή «Mega Καλημέρα».
Η ηθοποιός είχε περιγράψει και το ένστικτο που ένιωσε εκείνη την ημέρα: «Την ημέρα που τα ξημερώματα πέθανε η μητέρα μου, είχα ξυπνήσει από ένα πολύ δυσάρεστο όνειρο, έχω μία σχέση τέτοια εγώ με τα όνειρα και τη διορατικότητα, και δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Σηκώθηκα και είχα καθίσει σε μία καρέκλα και κουνιόμουν πέρα δώθε, χωρίς να ξέρω το γιατί, συνέχεια. Με το ζόρι σηκώθηκα να ντυθώ».
Δέκα χρόνια μετά έχασε και τον πατέρα της, ενώ αργότερα «έφυγε» και η αδερφή της, όπως είχε αποκαλύψει. «Το έχω ζήσει αυτό πάρα πολύ», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.
Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, η Σοφία Σεϊρλή είχε εξηγήσει πως η απόφαση να μην κάνει οικογένεια ήταν συνειδητή. «Ήταν απολύτως συνειδητή επιλογή να είμαι μόνη μου. Τρεις φορές πήγε να και δεν. Δεν ήθελα. Προφανώς δεν ήμουν φτιαγμένη για να κάνω σπίτι και οικογένεια και αυτό καθημερινό. Θα ήθελα να είχα μία σχέση, στην άλλη ζωή τώρα, βέβαια, που να είχε ο καθένας τον χώρο του. Θέλω να έχω τις ώρες μου, δεν θέλω να είμαι συνέχεια με έναν άνθρωπο», είχε πει.
Τέλος, η ίδια είχε αποκαλύψει ότι η μοναξιά δεν την τρόμαζε: «Δεν προλαβαίνω να αισθανθώ μοναξιά. Η τελευταία φορά που αισθάνθηκα μοναξιά ήταν με τον Covid».
