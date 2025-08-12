Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Δεν θα αναπληρωθεί ο ρόλος της Σοφίας Σεϊρλή στη νέα μίνι σειρά «Αύριο» της ΕΡΤ - Η ηθοποιός δεν είχε προλάβει να τελειώσει τα γυρίσματα
Το αντίο του Διονύση Παναγιωτάκη και του Γιώργου Γκικαπέππα στην ηθοποιό που πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας
Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο παραγωγός της νέας μίνι σειράς της ΕΡΤ «Αύριο» Διονύσης Παναγιωτάκης και ο δημιουργός της Γιώργος Γκικαπέππας αναφέρονται στην απροσδόκητη απώλεια της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή.
Ανακοινώνουν δε ότι δεν πρόκειται να προβούν σε αναπλήρωση του ρόλου της στη συγκεκριμένη σειρά, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικότητά της.
Όπως αναφέρεται:
«Η οικογένεια της Primavisione, ο Διονύσης Παναγιωτάκης και ο Γιώργος Γκικαπέππας αποχαιρετούν με μεγάλη θλίψη τη σπουδαία ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή που έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή την Κυριακή 10 Αυγούστου αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο θεατρικό και τηλεοπτικό στερέωμα. Παρά το γεγονός ότι η αγαπημένη Σοφία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα γυρίσματά της, ο δημιουργός και οι παραγωγοί της σειράς "Αύριο" δεν πρόκειται να προβούν σε αναπλήρωση του ρόλου της ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικοτητά της.
Διονύσης Παναγιωτάκης, Γιώργος Γκικαπέππας»
Δείτε την ανάρτηση
Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό. Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, τρελοί για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα εκεί.
H Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της στη θάλασσα την περασμένη Κυριακή 10 Αυγούστου. Η συμμετοχή της στη νέα σειρά της ΕΡΤ «Αύριο» ήταν η τελευταία δουλειά της.
