Δεν θα αναπληρωθεί ο ρόλος της Σοφίας Σεϊρλή στη νέα μίνι σειρά «Αύριο» της ΕΡΤ - Η ηθοποιός δεν είχε προλάβει να τελειώσει τα γυρίσματα