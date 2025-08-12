Μπραντ Πιτ: Δύο άντρες συνελήφθησαν για τη διάρρηξη στην έπαυλη του ηθοποιού στο Λος Άντζελες
Οι Τζακουόρι Άρμαν Γουάτσον και του Νταμάρι Ζαΐρ Τσαρλς κρατούνται χωρίς τη δυνατότητα καταβολής εγγύησης
Δύο άντρες που φέρεται να συνδέονται με τη διάρρηξη στην έπαυλη του Μπραντ Πιτ στο Λος Άντζελες που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, συνελήφθησαν τη Δευτέρα 12 Αυγούστου.
Ο Τζακουόρι Άρμαν Γουάτσον και ο Νταμάρι Ζαΐρ Τσαρλς, και οι δύο ηλικίας 18 ετών, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για διάρρηξη, με επιβαρυντική περίσταση για διάπραξη του αδικήματος σε συνεργασία με άλλο άτομο. Οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν στοχοποιήσει και άλλη κατοικία στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια στις 7 Αυγούστου.
Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία της κομητείας Όραντζ που επικαλείται το PEOPLE, κρατούνται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Εάν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινή έως και έξι ετών φυλάκισης.
Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δύο συλληφθέντες ήταν μέλη ομάδας που διέπραττε διαρρήξεις σε διάφορες κατοικίες στη νότια Καλιφόρνια. Η σύλληψή τους έγινε πάνω από έναν μήνα μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του Πιτ στη συνοικία Λος Φέλιζ του Λος Άντζελες, το βράδυ της 25ης Ιουνίου.
Η διάρρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10:30 μ.μ., όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες, οι δράστες «μπήκαν στην κατοικία από το μπροστινό παράθυρο, λεηλάτησαν τον χώρο και έφυγαν παίρνοντας διάφορα αντικείμενα». Ο 61χρονος ηθοποιός δεν βρισκόταν στο σπίτι εκείνη την ώρα. Παρότι οι Γουάτσον και Τσαρλς έχουν ταυτοποιηθεί, ο τρίτος ύποπτος δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός.
Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα κύμα διαρρήξεων σε σπίτια διασήμων στο Λος Άντζελες το 2025. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, διαρρήχθηκε η κατοικία της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, με τους δράστες – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στα NBC News, ABC News και TMZ – να σπάνε τζάμι πόρτας ή παραθύρου πριν λεηλατήσουν τον χώρο και διαφύγουν.
Μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του Πιτ, σημειώθηκε απόπειρα διάρρηξης στην κατοικία του αστέρα των Dodgers, Γιοσινόμπου Γιαμαμότο, στο Χόλιγουντ Χιλς στις 30 Ιουλίου. Επιπλέον, το περασμένο καλοκαίρι, στις 5 Αυγούστου 2024, είχε γίνει διάρρηξη και το σπίτι του Τομ Χανκς και της Ρίτα Γουίλσον στο Λος Άντζελες.
Brad Pitt Home Burglary Suspects in Custody for Different Southern California Burglary https://t.co/kNew2q1enu— People (@people) August 12, 2025
