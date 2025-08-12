Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Αγανακτισμένος ο ηθοποιός με τη φασαρία σε παράσταση στα Χανιά - «Πάμε να ερμηνεύσουμε και μας κράζουν»
Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Αγανακτισμένος ο ηθοποιός με τη φασαρία σε παράσταση στα Χανιά - «Πάμε να ερμηνεύσουμε και μας κράζουν»
Ντροπή τους, τόνισε ο ηθοποιός στο τέλος της θεατρικής παράστασης - Δείτε το βίντεο
Έντονη φασαρία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 11 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου» έξω από το θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά, όπου άτομα φώναζαν δυνατά και ενοχλούσαν τον θίασο. Στο τέλος του έργου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης απευθύνθηκε στους θεατές, εξηγώντας πως το φαινόμενο αυτό πρέπει να σταματήσει, προκειμένου να συνεχίσουν να ανεβαίνουν παραστάσεις στο εν λόγω μέρος.
Η ένταση επηρέασε τους ηθοποιούς, καθώς δεν τους επέτρεπε να παίξουν, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να εκφράζει την αγανάκτησή του στο φινάλε. «Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος με αυτό που συνέβαινε απέξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε», ακούγεται να λέει σε βίντεο πoυ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα zarpanews.gr.
Δείτε το βίντεο
Οι θεατές επιβεβαίωσαν πως οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που αποπροσανατόλιζαν όχι μόνο τον θίασο, αλλά και το κοινό, που δυσκολευόταν να παρακολουθήσει και να απολαύσει την παράσταση. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, ενώ ο συνεχής θόρυβος από τις εξατμίσεις διερχόμενων μηχανών έχει γίνει πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στην περιοχή.
Η ένταση επηρέασε τους ηθοποιούς, καθώς δεν τους επέτρεπε να παίξουν, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να εκφράζει την αγανάκτησή του στο φινάλε. «Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος με αυτό που συνέβαινε απέξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε», ακούγεται να λέει σε βίντεο πoυ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα zarpanews.gr.
Δείτε το βίντεο
Οι θεατές επιβεβαίωσαν πως οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που αποπροσανατόλιζαν όχι μόνο τον θίασο, αλλά και το κοινό, που δυσκολευόταν να παρακολουθήσει και να απολαύσει την παράσταση. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, ενώ ο συνεχής θόρυβος από τις εξατμίσεις διερχόμενων μηχανών έχει γίνει πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στην περιοχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα