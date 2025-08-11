Η Κάιλι Τζένερ έκλεισε τα 28 - Το πάρτι και το «ευχαριστώ» στην αδερφή της, Κένταλ
Η Κάιλι Τζένερ έκλεισε τα 28 - Το πάρτι και το «ευχαριστώ» στην αδερφή της, Κένταλ
Η καλύτερη μέρα γενεθλίων, έγραψε η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας σε ανάρτησή της στο Instagram - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα 28α γενέθλιά της γιόρτασε στις 10 Αυγούστου η Κάιλι Τζένερ περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα. Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας πέρασε την ξεχωριστή μέρα, απολαμβάνοντας μεταξύ άλλων ένα δείπνο που, όπως εξήγησε μέσα τα social media, οργάνωσε η αδερφή της, Κένταλ. Το «παρών» έδωσαν όχι μόνο μέλη της οικογένειάς της, αλλά και φίλοι της, όπως η Χέιλι Μπίμπερ.
Η Τζένερ μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, τόσο από το δείπνο όσο και από τις υπόλοιπες δραστηριότητες με τις οποίες απασχολήθηκαν οι καλεσμένοι, μικροί και μεγάλοι, κατά τη διάρκεια της μέρας.
Θέλοντας να ευχαριστήσει την οικογένεια και τους φίλους της, η Κάιλι Τζένερ έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram: «Η καλύτερη μέρα γενεθλίων. Είμαι τόσο ευγνώμων στην οικογένεια και στους φίλους μου που έκαναν αυτό το Σαββατοκύριακο τόσο ξεχωριστό και γεμάτο αγάπη. Τα 28 δείχνουν υπέροχα. Και στην αδερφή μου Κένταλ, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που οργάνωσες τα πάντα τόσο τέλεια. Είμαι τόσο τυχερή που σε έχω».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Τζένερ μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, τόσο από το δείπνο όσο και από τις υπόλοιπες δραστηριότητες με τις οποίες απασχολήθηκαν οι καλεσμένοι, μικροί και μεγάλοι, κατά τη διάρκεια της μέρας.
Θέλοντας να ευχαριστήσει την οικογένεια και τους φίλους της, η Κάιλι Τζένερ έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram: «Η καλύτερη μέρα γενεθλίων. Είμαι τόσο ευγνώμων στην οικογένεια και στους φίλους μου που έκαναν αυτό το Σαββατοκύριακο τόσο ξεχωριστό και γεμάτο αγάπη. Τα 28 δείχνουν υπέροχα. Και στην αδερφή μου Κένταλ, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που οργάνωσες τα πάντα τόσο τέλεια. Είμαι τόσο τυχερή που σε έχω».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα