Μαρίνα Λαμπροπούλου: Δεν ήμουν καλή μαμά, ο γιος μου δεν θα ανεχόταν με τίποτα να κάνω δεύτερο παιδί
Μαρίνα Λαμπροπούλου: Δεν ήμουν καλή μαμά, ο γιος μου δεν θα ανεχόταν με τίποτα να κάνω δεύτερο παιδί
Λιποθυμώ στην ιδέα ενός δεύτερου γάμου ή παιδιού, πρόσθεσε
Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως μητέρα μίλησε η Μαρίνα Λαμπροπούλου και αποκάλυψε γιατί δεν σκέφτεται να αποκτήσει άλλο παιδί. Όπως παραδέχτηκε, δεν ήταν καλή μαμά και σημείωσε πως ο γιος της δεν θα αντιδρούσε καλά στο ενδεχόμενο να αποκτήσει αδερφάκι.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», η Μαρίνα Λαμπροπούλου, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή αρχικά κι εξήγησε τι θα ήθελε από έναν άντρα, προκειμένου να μείνει δίπλα του. «Για να είναι ένας άντρας δίπλα μου θα πρέπει να ξέρει τι σημαίνει παιδί. Να είναι ο άνθρωπος που θα μου πει "πρέπει να μείνεις με το παιδί σου σήμερα, όχι μαζί μου γιατί σε έχω εγώ ανάγκη. Το παιδί σου σε έχει ανάγκη"», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, πρόσθεσε: «Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά. Τα παιδιά μας μας κάνουν καλύτερους… Λιποθυμώ στην ιδέα ενός δεύτερου γάμου ή παιδιού. Ο γιος μου δεν θα το ανεχόταν με τίποτα αυτό και σέβομαι πάρα πολύ την επιθυμία του παιδιού μου».
Τέλος, αναφορικά με τη συμμετοχή της στο DWTS, η ίδια δήλωσε πως δεν πέρασε καθόλου καλά. «Στο DWTS δεν πέρασα καθόλου καλά. Δεν μου αρέσει να υπάρχουν τα αγκαθάκια γύρω μου, οι κομπλεξικοί. Κόψανε και ράψανε τις δηλώσεις μου όπως ήθελαν, και δεν ακούστηκαν αυτά που είπα όπως ακριβώς τα είπα», είπε κλείνοντας.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», η Μαρίνα Λαμπροπούλου, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή αρχικά κι εξήγησε τι θα ήθελε από έναν άντρα, προκειμένου να μείνει δίπλα του. «Για να είναι ένας άντρας δίπλα μου θα πρέπει να ξέρει τι σημαίνει παιδί. Να είναι ο άνθρωπος που θα μου πει "πρέπει να μείνεις με το παιδί σου σήμερα, όχι μαζί μου γιατί σε έχω εγώ ανάγκη. Το παιδί σου σε έχει ανάγκη"», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, πρόσθεσε: «Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά. Τα παιδιά μας μας κάνουν καλύτερους… Λιποθυμώ στην ιδέα ενός δεύτερου γάμου ή παιδιού. Ο γιος μου δεν θα το ανεχόταν με τίποτα αυτό και σέβομαι πάρα πολύ την επιθυμία του παιδιού μου».
Τέλος, αναφορικά με τη συμμετοχή της στο DWTS, η ίδια δήλωσε πως δεν πέρασε καθόλου καλά. «Στο DWTS δεν πέρασα καθόλου καλά. Δεν μου αρέσει να υπάρχουν τα αγκαθάκια γύρω μου, οι κομπλεξικοί. Κόψανε και ράψανε τις δηλώσεις μου όπως ήθελαν, και δεν ακούστηκαν αυτά που είπα όπως ακριβώς τα είπα», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
H τραγωδία της οικογένειας Σαμαρά που συγκίνησε την Ελλάδα - Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Μεταναστευτικό: Μειώνονται 30% οι συμβάσεις για τη σίτιση και το όριο «ανηλικότητας» ανδρών στα 16 χρόνια
H τραγωδία της οικογένειας Σαμαρά που συγκίνησε την Ελλάδα - Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Μεταναστευτικό: Μειώνονται 30% οι συμβάσεις για τη σίτιση και το όριο «ανηλικότητας» ανδρών στα 16 χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα