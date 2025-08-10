Δήμητρα Παπαδήμα: Υπήρξα αυτοκαταστροφική, πήγαινα στο μπαλκόνι για να πηδήξω πιστεύοντας ότι δεν πρόκειται να πάθω τίποτα
Δήμητρα Παπαδήμα: Υπήρξα αυτοκαταστροφική, πήγαινα στο μπαλκόνι για να πηδήξω πιστεύοντας ότι δεν πρόκειται να πάθω τίποτα
Ήμουν των άκρων, με έσωσε η γυμναστική, είπε η ηθοποιός αναφερόμενη στην παιδική της ηλικία
Αυτοκαταστροφική υποστήριξε πως υπήρξε η Δήμητρα Παπαδήμα στα νεανικά της χρόνια, περιγράφοντας επικίνδυνες συμπεριφορές της. Η ηθοποιός τόνισε πως ήταν άνθρωπος των άκρων και διευκρίνισε ότι η αγάπη της για τη γυμναστική και τον αθλητισμό αποδείχτηκε σωτήρια για εκείνη. Αν δεν μεγάλωνε μέσα σε μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια, επισήμανε, ίσως να ήταν ακόμα πιο παράτολμη.
«Ήμουν αυτοκαταστροφική. Πήγαινα στο μπαλκόνι για να πηδήξω από κάτω πιστεύοντας ότι δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Δυο φορές με σταμάτησαν, μετά καταλάβανε ότι μπορούσα να το καταφέρω και με αφήνανε. Έκανα ποδήλατο σούζα όλο το χωματόδρομο. Έχω πέσει, έχω πάει στο νοσοκομείο, έχω σημάδι. Ήμουν των άκρων», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στην εφημερίδα On Time. «Και αν δεν ήμουν από αυτή τη θρησκευόμενη οικογένεια που, όπως και να το κάνεις, υπήρχε φραγμός, θα ήμουν ακόμα περισσότερο των άκρων. Με έσωσε η γυμναστική. Λατρεύω τον αθλητισμό, αλλά οι γονείς μου δεν με άφηναν να γίνω αθλήτρια», επισήμανε.
Θυμούμενη τα δύσκολα παιδικά της χρόνια στην Αγία Παρασκευή, η Δήμητρα Παπαδήμα ανέφερε: «Έβλεπα το ποντίκι που περνούσε κάτω από τα πόδια μου, την κατσαρίδα που έπρεπε να σκοτώσω και άλλα τέτοια. Και είχα και τα μικρότερα δίδυμα αδέλφια μου, τη Μαρία και τον Κώστα, τα οποία έπρεπε να φροντίσω. Εγώ ήμουν η αρχηγός της οικογένειας και ας ήταν μόλις ενάμιση χρόνο μικρότερα τα αδέλφια μου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Κοινή ανακοίνωση Ευρωπαίων ηγετών για τη σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας: Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «μάχη» για την φοιτητική στέγη - Τι δείχνουν οι έρευνες, οι συστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ
