Emmy 2025: Η κωμική σειρά The Studio «σαρώνει» με 23 υποψηφιότητες

Κλείσιμο

Η σειρά «» της Apple TV+ κατέρριψε ρεκόρ λαμβάνοντας 23 υποψηφιότητες για Emmy — τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ για κωμικό σίριαλ στην πρώτη του σεζόν.Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2021 από τη σειρά «Ted Lasso», η οποία συγκέντρωσε 20 υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια του πρώτου της έτους, σύμφωνα με το Variety. Η σειρά κέρδισε επτά Emmy, συμπεριλαμβανομένων τριών για τις ερμηνείες των Τζέισον Σουντέικις, Μπρετ Γκολντστάιν και Χάνα Γουάντινγκχεμ και εξαιρετικής κωμικής.Δημιουργοί της σάτιρας «The Studio» είναι οι Έβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χιούικ, Άλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ και Σεθ Ρόγκεν, ο οποίος επίσης σκηνοθέτησε, έγραψε το σενάριο και πρωταγωνιστεί.Η σειρά ακολουθεί έναν επικεφαλής στούντιο του Χόλιγουντ που αγωνίζεται να εξισορροπήσει τις εταιρικές απαιτήσεις με το πάθος του για την παραγωγή ποιοτικών ταινιών. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Κάθριν Ο’ Χάρα, Άικ Μπάριχολτζ, Κάθριν Χαν κ.ά. Ο Σεθ Ρόγκεν έλαβε υποψηφιότητες στις κατηγορίες Εξαιρετικής Κωμικής Σειράς, Πρωταγωνιστικού Ρόλου, Σεναρίου και Σκηνοθεσίας.Αν κερδίσει και στις τέσσερις, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ των περισσότερων βραβείων Emmy που έχει κερδίσει υποψήφιος σε μία βραδιά, μαζί με τη Μόιρα Ντέμος για το «Making a Murderer» (2016) του Netflix, την Έιμι Σέρμαν Παλαντίνο για το «The Marvelous Mrs. Maisel» (2018) του Prime Video και τον Νταν Λέβι για το «Schitt's Creek» (2020) του Pop TV.Τα Βραβεία Emmy αναγνωρίζουν επιτεύγματα στον κλάδο της τηλεόρασης και το έργο δημιουργών αμερικανικών προγραμμάτων ψυχαγωγίας και απονέμονται από τρεις οργανισμούς την Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (Academy of Television Arts & Sciences - ATAS), την Εθνική Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (National Academy of Television Arts and Sciences - NATAS) και τη Διεθνής Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (International Academy of Television Arts and Sciences - IATAS).Η 77η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.