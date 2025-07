Νίκολας Κέιτζ για το ειδύλλιο με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Νοιαζόμουν για εκείνη, αλλά δεν πέρασα το τεστ της μαμάς»

Μετά την αποκάλυψη της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ότι είχε σχέση με τον Νίκολας Κέιτζ , ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιβεβαίωσε με τη σειρά του ότι οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η Πάρκερ και ο Κέιτζ ήρθαν κοντά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στη ρομαντική κομεντί «» που κυκλοφόρησε το 1992.«Νοιαζόμουν για τη Σάρα», δήλωσε ο 61χρονος σταρ του Χόιγουντ σε ανακοίνωσή του στο E! News τη Δευτέρα 14 Ιουλίου. Ωστόσο, ο Κέιτζ διευκρίνισε πως δεν «πέρασε το τεστ της μαμάς» και ισχυρίστηκε πως αυτός ήταν ο λόγος που η ηθοποιός τον αγνόησε στη συνέχεια.«Θυμάμαι να καθόμαστε για δείπνο στο Russian Tea Room με εκείνη και τη μητέρα της, την Μπάρμπαρα Πάρκερ», ανέφερε ο ηθοποιός. «Δεν ξέρω αν έφταιγε το μπλε δερμάτινο τζάκετ μηχανής Vanson που φορούσα, το οποίο ακόμα έχω, ή η ιγμορίτιδά μου, αλλά δεν ξαναάκουσα νέα της», συμπλήρωσε.Η 60χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City» την Κυριακή 13 Ιουλίου επιβεβαίωσε ότι είχε ένα σύντομο ειδύλλιο με τον τότε συμπρωταγωνιστή της σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen». Στην ερώτηση του παρουσιαστή Άντι Κοέν, «Έβγαινες με τον Κέιτζ;», η Πάρκερ απάντησε απλά: «Εμ, ναι. Έβγαινα. Ναι, έβγαινα». Ο 57χρονος παρουσιαστής, που είναι και στενός φίλος της ηθοποιού, φάνηκε έκπληκτος: «Ω, ουάου. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε».Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ξεκίνησε το ειδύλλιό τους, αλλά η Πάρκερ προχώρησε σε σχέση με τον νυν σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ, το 1992. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1997 και απέκτησε τρία παιδιά: τον 22χρονο Τζέιμς και τις 16χρονες δίδυμες Ταμπίθα και Μάριον.