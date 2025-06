Οι Black Sabbath κοινοποίησαν την πρώτη φωτογραφία από πρόβα για την τελευταία τους συναυλία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Black Sabbath (@blacksabbath)

Την πρώτη τους φωτογραφία από τα παρασκήνια των προετοιμασιών για την επερχόμενη τελευταία τους συναυλία,Η τεράστια αποχαιρετιστήρια συναυλία των θρύλων της heavy metal με τίτλο «Back To The Beginning» θα πραγματοποιηθεί στο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ στις 5 Ιουλίου. Ο αρχηγός του γκρουπ, Όζι Όσμπορν, ο κιθαρίστας Τόνι Αϊόμι, ο μπασίστας Γκίζι Μπάτλερ και ο ντράμερ Μπιλ Γουόρντ θα εμφανιστούν μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες. Πριν από το φινάλε τους, οι προπάτορες της heavy metal δημοσιοποίησαν μια φωτογραφία από τις πρόβες τους.Στο στιγμιότυπο, το οποίο κοινοποίησαν σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι Μπιλ Γουόρντ, Γκίζερ Μπάτλερ και Όζι Όσμπορν φαίνονται να κάθονται σε έναν καναπέ, να χαιρετούν την κάμερα χαμογελώντας έντινα. Ο κιθαρίστας Τόνι Αϊόμι λείπει από τη φωτογραφία, αλλά το συγκρότημα έχει διαβεβαιώσει τους θαυμαστές ότι «οι πρόβες βρίσκονται σε εξέλιξη» υπονοώντας την παρουσία του.Στην εικόνα, ο τραγουδιστής Όζι Όσμπορν κρατά ένα μπαστούνι. Ο «Πρίγκιπας του Σκότους» δεν έχει δώσει συναυλία από το 2018, καθώς έχει υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Πάρκινσον.Ωστόσο, έχει δηλώσει ότι «δίνει το 120%» καθώς προετοιμάζεται για την τελευταία του εμφάνιση. «Έχω έναν προπονητή που βοηθά τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην κανονικότητα» είπε ο τραγουδιστής και πρόσθεσε: «Είναι δύσκολο, αλλά είμαι πεπεισμένος, ότι μπορεί να τα καταφέρει για εμένα. Δίνω τα πάντα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δίνω το 120%. Αν ο Θεός μου θέλει να δώσω τη συναυλία, θα το κάνω».Στην αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath συμμετέχουν μεγάλα ονόματα από τον κόσμο της metal και της ροκ, Tool, Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Anthrax, ο Μπίλι Κόργκαν των Smashing Pumpkins, οι Guns N’ Roses, οι KoRn, ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith και τα εναπομείναντα μέλη των Soundgarden.