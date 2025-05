Το Met Gala επιστρέφει: Το φετινό dress code και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Dress Code: «Tailoring Black Style»



Το Met Gala 2025 , που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, φέρει τον τίτλο «» και είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο της Monica L. Miller, «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity».Η έκθεση, σε επιμέλεια της Miller και του Andrew Bolton, εξερευνά την ιστορική και πολιτισμική σημασία του Black dandyism από τον 18ο αιώνα έως σήμερα. Θα περιλαμβάνει ενδύματα, φωτογραφίες και έργα τέχνης που αναδεικνύουν την εξέλιξη της μαύρης αντρικής μόδας και την επιρροή της στην παγκόσμια σκηνή.Το, όπως αναφέρει η Vogue, είναι μια πολιτισμική κίνηση που συνδυάζει τη μόδα, την ταυτότητα και την αντίσταση, με ρίζες στον 18ο αιώνα. Από τις αρχές του 20ού αιώνα, κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης του Χάρλεμ, μέχρι τις σύγχρονες εκφράσεις, το στυλ αυτό αποτέλεσε δήλωση αυτοεκτίμησης και αυτονομίας μέσω της μόδας.Το φετινό dress code, «Tailoring Black Style», ενθαρρύνει τους καλεσμένους να εκφράσουν την προσωπική τους αισθητική μέσω της μόδας, με έμφαση στο αντρικό ντύσιμο και τις επιρροές του Black dandyism. Αναμένονται δημιουργικές προσεγγίσεις που θα τιμούν την παράδοση και την καινοτομία.Οι συνδιοργανωτές του Met Gala 2025 είναι οι Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams και η Anna Wintour, με τον LeBron James να υπηρετεί ως τιμώμενος πρόεδρος.Η φετινή λίστα καλεσμένων περιλαμβάνει θρύλους της μουσικής όπως η Madonna, η Diana Ross και ο Stevie Wonder, καθώς και οι Lady Gaga, Zendaya, Ariana Grande, Kim Kardashian, Lauryn Hill, Lorde, Bebe Rexha, Angela Bassett, Demi Moore, Chris Rock, Jimmy Fallon, Nick Jonas και πολλοί άλλοι.Η πρόσβαση στο Met Gala είναι αυστηρά με πρόσκληση, με το κόστος ενός εισιτηρίου να ανέρχεται στα 75.000 δολάρια και ενός τραπεζιού στις 350.000 χιλιάδες. Τα έσοδα διατίθενται για τη στήριξη του Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη ζωντανή μετάδοση του κόκκινου χαλιού μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της Vogue, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, ξεκινώντας στις 6:00 μ.μ. EST (1:00 π.μ. ώρα Ελλάδας).