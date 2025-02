Ο Κρις Έβανς δεν θα επιστρέψει τελικά για το «Avengers: Doomsday»

δεν θα επιστρέψει τελικά για το. Αν και το Hollywood Reporter επιβεβαίωσε τον Δεκέμβριο ότι ο ηθοποιός θα επιστρέψει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, ο ίδιος τώρα διαψεύδει αυτές τις αναφορές.Ο Έβανς δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό «Esquire», στο πλαίσιο ενός εξώφυλλου για τον Άντονι Μακί, «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό συμβαίνει συνεχώς. Δηλαδή, συμβαίνει κάθε λίγα χρόνια — από τότε που βγήκε το Endgame. Έχω απλώς σταματήσει να απαντάω σε αυτά. Ναι, όχι — είμαι ευτυχισμένος που έχω αποσυρθεί!».Ο Έβανς ήταν ένας από τους πιο βασικούς χαρακτήρες του MCU για τον ρόλο του ως Στιβ Ρότζερς/Captain America. Πρώτη φορά υποδύθηκε τον υπερήρωα στην ταινία «Captain America: The First Avenger» του 2011 και, μετά από πολλές ταινίες, είπε τελικά το «αντίο» στο σύμπαν της Marvel μετά το «Avengers: Endgame» του 2019. Ο χαρακτήρας του Έβανς ήταν επίσης στενός φίλος με τον Σαμ Γουίλσον/Φάλκον του Μάκι, ο οποίος αποτέλεσε τον διάδοχο του Κάπτεν Αμέρικα (η νέα του ταινία «Captain America: Brave New World» βγαίνει στις 14 Φεβρουαρίου).Ο Μακί, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει επίσης στην ταινία «Avengers: Doomsday», ρωτήθηκε επίσης από το Esquire αν γνώριζε για την πιθανή επιστροφή του Έβανς στη Marvel. «Δεν το ήξερα!» παραδέχτηκε. «Μίλησα με τον Κρις πριν από μερικές εβδομάδες και τότε δεν υπήρχε ως πρόταση. Τουλάχιστον, δεν μου είπε πως υπήρχε ως πρόταση, επειδή τον ρώτησα. Του είπα: "Ξέρεις, είπαν ότι θα τους φέρουν όλους πίσω για την ταινία. Εσύ θα επιστρέψεις;" Και μου λέει: "Ω, ξέρεις, είμαι ευτυχισμένος που έχω αποσυρθεί"».Ο Μακί συνέχισε: «Το έμαθα αυτό ακριβώς εκεί. Μου το έδειξε ο μάνατζέρ μου. Μου είπε, "Ω, άρα υποθέτω ότι ο Κρις θα επιστρέψει". Αυτό είναι το μόνο που ξέρω. Δεν έχω δει κανένα σενάριο». Το «Avengers: Doomsday» σκηνοθετείται από τους αδελφούς Ρούσο και προς το παρόν έχει οριστεί για την 1η Μαΐου 2026. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ θα παίξει τον Doctor Doom στην ταινία.: Shutterstock