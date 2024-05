Ποια είναι η Nadia Lee Cohen που ορκίζονται στο όνομά της τα μεγαλύτερα fashion brands

Zizi, Beverly Hills Los Angeles Simi & Haze, Sun Valley, California

Charlotte, East Los Angeles, California

Η πρώτη μεγάλη έκθεση της Νάντια Λι Κοέν είχε τίτλο «Hello, My Name Is» και πραγματοποιήθηκε το 2022 στην εξαιρετικά επιλεκτική γκαλερί του Λος Αντζελες Deitch Projects Charli, Hollywood, Los Angeles,

Μέσα από μυθοπλασίες, εμμονές και πολλή αγάπη για κάθε ένα από τα είδωλά της η Κοέν δημιουργεί οικείες προσωπικότητες και ιστορίες

Paula και Paula SL

φωτογράφος και σκηνοθέτις και είναι μόλις 32 ετών. Αριστούχος του London College of Fashion στη Φωτογραφία Μόδας, έχει αποσπάσει αμέτρητες διακρίσεις στον χώρο της και μία φωτογραφία της μπορεί να πωληθεί μέχρι και 15.000 δολάρια. Εμπνέεται από τον τρόπο ζωής στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ και της Βρετανίας τις δεκαετίες του ’50, του ’60 και του ’70. Εχει στήσει καμπάνιες του οίκουκαι τηςμε τηκαι έχει γίνει μούσα και μοντέλο για τον οίκο Schiaparelli και τη Savage X Fenty της Ριάνα. Το καλοκαίρι του 2022 η πρώτη μεγάλη της έκθεση με τίτλο «Hello, My Name Is», στην περίφημη γκαλερί Deitch Projects στο Λος Αντζελες, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι φωτογραφίες της, ένα πανόραμα σουρεαλιστικών πορτρέτων τα οποία συνήθως απεικονίζουν την ίδια και ονειρικά τοπία σε έντονη χρωματική παλέτα διαθέτουν κινηματογραφική αισθητική.δημιουργεί χαρακτήρες, τα μοντέλα της αναλαμβάνουν ρόλους ταιριαστούς με τις ρεαλιστικές τους ταυτότητες, αλλά και στην περίπτωση της δικής της εικόνας είναι τελειομανής. Διατηρεί μια σχέση αγάπης - μίσους με τα μαλλιά της, εύχεται να ήταν λίγο ψηλότερη και δεν κυκλοφορεί ποτέ απεριποίητη - ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που αργοπορεί: η τελειομανία για την εικόνα. Οι δουλειές της αντανακλούν αλήθεια αλλά είναι όλα δημιούργημά της. «Χρειάζονται εργαλεία, φώτα, μακιγιάζ, κοστούμια και ποστίζ για να αποκαλυφτεί η ταυτότητα», δηλώνει η Κοέν, που μέσα από μυθοπλασίες, εμμονές και πολλή αγάπη για το είδωλό της και τη ζωή του δημιουργεί οικεία πορτρέτα, ιστορίες και προσωπικότητες.τα ιδανικά τοπία για τις ηρωίδες της, με χρόνους χαλαρούς, όπως εκείνους της αγγλικής υπαίθρου όπου μεγάλωσε. Ως σκηνοθέτις και φωτογράφος, έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα fashion και beauty brands στον κόσμο -, MAC Cosmetics κ.ά.-, έχει προβληθεί και δουλέψει για θρυλικά έντυπα -«Interview», «AnOther», «iD», «», «Dazed & Confused», «New York Magazine» κ.ά.-, ενώ το εξώφυλλο που έκανε στο πλάι του πατέρα της, ντυμένοι με Gucci για το «Numero», ή το editorial που δημιούργησε και πόζαρε για τον Yves Saint Laurent στο «Purple» ήταν απλώς συγκλονιστικά. Οπως και η πρόσφατη καμπάνια που εμπνεύστηκε από την ακμάζουσα βιομηχανία του πορνό της δεκαετίας του ’90 για τη συλλογή των Dsquared2 Ανοιξη-Καλοκαίρι 2024.δυαδικότητα της γυναικείας φύσης και το παράδοξο της δύναμης και της ταυτόχρονης ευθραυστότητας, η Κοέν αυτοφωτογραφίζεται και μετατρέπει την εικόνα της σε εικαστικό προϊόν. Αναγνωρίζει την αίσθηση του χιούμορ ως αρετή που κάνει κάποιον ξεχωριστό: «Μου αρέσει να βρίσκομαι με ανθρώπους που με κάνουν να γελώ. Ανησυχώ για τα πάντα διαρκώς, το κληρονόμησα από τη μητέρα μου. Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι μην τυχόν και βρεθώ live στο Instagram εν αγνοία μου». Αντιπαθεί τους κανόνες, θεωρεί τη σεμνότητα την πιο υπερεκτιμημένη αρετή και το στοιχείο της υπερβολής στα projects της το επιβεβαιώνει.στους ανθρώπους και συγχωρεί εύκολα τους εχθρούς της, γιατί πιστεύει ότι η αδιαφορία έχει τη δύναμη να πληγώνει περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει πως «κανείς δεν νοιάζεται στ’ αλήθεια για σένα, όλοι σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους». Θα ήθελε να ζει στο Παρίσι ή στη Νέα Υόρκη, αλλά ξέρει πως έχει ακόμα πολύ χρόνο για να το κάνει.Ζώντας μες στις αντιφάσεις της, ως γνήσια καλλιτέχνις, αναφέρεται με δυσαρέσκεια στον πάντα βροχερό καιρό των πόλεων του Βορρά, γι’ αυτό και πετάει συχνά στο Λος Αντζελες, όπου την περιμένουν η Τζούλιαν Μουρ, η, ηκαι η, η οποία δηλώνει για τη φίλη της: «Λατρεύω το signature style της Νάντια εδώ και χρόνια. Δημιουργεί διεστραμμένα λαμπερές εναλλακτικές πραγματικότητες». Μέσα απ’ αυτή την παρέα, η Κοέν παρέδωσε πρόσφατα το υπέροχο νέο βιντεοκλίπ της Ντελ Ρέι κι ένα μοναδικό πορτρέτο της Ριάνα για το εξώφυλλο του ανοιξιάτικου «Interview».επιτυχία της, θα προτιμούσε να ήταν φωτογράφος σκηνών εγκλήματος -«αν ξεπερνούσα τους φόβους μου και μπορούσα να παραμείνω στο σημείο πάνω από ένα λεπτό!»- και παντελώς απελευθερωμένη από τα υλικά αγαθά -«το πολυτιμότερο αντικείμενο που έχω στην κατοχή μου είναι μια θήκη για χαρτί υγείας που ανακάλυψα στη λαϊκή αγορά»-, ενώ στον λίγο χρόνο που διαθέτει διαβάζει Μπουκόφσκι και Οσκαρ Ουάιλντ, απολαμβάνει τονως Dude στον «» και χορεύει με τη «Lola» των The Kinks. «Eχει μια τόσο έμφυτη τάση για κατανόηση, πραγματικά δίνει ζωή σε ιδέες», λένε οι διάσημοι φίλοι της και η αστραφτερή ζωή στο κόκκινο χαλί φαίνεται να της ταιριάζει πολύ. Εκεί όπου το ταλέντο της λάμπει περισσότερο κι από τατης.