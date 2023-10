I'm a celebrity: Τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν τρεις από τους παίκτες

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cw6azpr5fpyp)

Το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I'm a celebrity, get me out of here» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης.Έλληνες celebrities ταξίδεψαν στον Άγιο Δομίνικο κι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους μεγαλύτερούς τους φόβους για να ανταπεξέλθουν στις δοκιμασίες και να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στο ριάλιτι.Η εκπομπή «Πρωινό Σουσού» αποκάλυψε τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν τρεις από τους celebrities που συμμετέχουν στο «I'm a celebrity, get me out of here».Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, η Μαρία Καλάβρια λαμβάνει 8.000 ευρώ την εβδομάδα, η Ιωάννα Λίλη 10.000 ευρώ, ενώ με τα ίδια χρήματα θα μπει και ο Τρύφωνας Σαμαράς σε λίγο καιρό.