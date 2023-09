Η ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, γνωστή ως πρωταγωνίστρια των τηλεοπτικών σειρών «Black-ish» και «Grown-ish», Γιάρα Σαχίντι θα τιμηθεί με το βραβείο «Max Mara Face of the Future Award» (Πρόσωπο του Μέλλοντος) του οργανισμού «Women in Film» («Γυναίκες στον Κινηματογράφο») στο Λος Άντζελες, στις 30 Νοεμβρίου.



Σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, «Γυναίκες στον Κινηματογράφο» (WIF) το βραβείο απονέμεται σε «ηθοποιό που είναι σε σημαντικό σταθμό της καριέρας της μέσω του έργου της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μέσω της συνεισφοράς της στην ευρύτερη κοινότητα, ως αναγνώριση των εξαιρετικών της επιτευγμάτων και της ενσάρκωσης του στυλ και της χάρης».



Ο οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1973 υποστηρίζει και προωθεί την καριέρα γυναικών που εργάζονται στη βιομηχανία του κινηματογράφου και πίσω από τις κάμερες για να επιτύχουν ισοτιμία και να αναμορφώσουν την κουλτούρα.



«Το εξαιρετικό έργο της τόσο στην οθόνη, όσο και εκτός είναι απίστευτη πηγή έμπνευσης» ανέφερε η Μαρί Τζούλια Πρετσιόζο Μαραμότι, πρέσβειρα του ιταλικού brand «Max Mara».



«Ως brand είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που συνδεόμαστε με μια ταλαντούχα καλλιτέχνη, επιτυχημένη επιχειρηματία και καταξιωμένη ακτιβίστρια και πρέσβειρα του πολιτισμού» ανέφερε.



Η Γιάρα Σαχίντι ταξίδεψε στο Μιλάνο της Ιταλίας, όπου συναντήθηκε με την οικογένεια Μαραμότι και παρακολούθησε την επίδειξη μόδας της συλλογής άνοιξη/καλοκαίρι 2024 του brand «Max Mara».



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφίες: shutterstock



