» πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες τατης στο νησί τηςΗ σύνοψη της πλοκής έχει ως εξής: «Ο ποιητής και συγγραφέαςταξιδεύει στην Ύδρα για να ξαναγράψει το μυθιστόρημά του. Μετά από λίγο καιρό στο νησί βρίσκει τον έρωτα της ζωής του, τη Μαριάν, και με την ενθάρρυνσή της τραγουδάει την ποίησή του και γίνεται ο τραγουδιστής που γνωρίζει σήμερα ο κόσμος».Σκηνοθέτης είναι ο Πολ Γουίφεν, τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει αναλάβει ο Άλεξ Γουλφ και η Θέα Σόφι Λοχ Νες υποδύεται τη Μαριάν Ίχλεν.Ο Γουλφ θα πρωταγωνιστήσει αυτό το φθινόπωρο στην ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο ηθοποιός θα παίξει, επίσης, στην ταινία «A Quiet Place: Day One» μαζί με τη Λουπίτα Νιόνγκο, που θα κυκλοφορήσει το 2024. Η Θέα Σόφι Λοχ Νες (Thea Sofie Loch Næss), έχει εμφανιστεί στις σειρές «The Last Kingdom» και «Delete Me».Ο τίτλος της ταινίας «So Long, Marianne» προέρχεται από τον τίτλο ενός από τα τραγούδια του θρυλικού τραγουδιστή που έγραψε για τη σύντροφό του. Άλλα μέλη του καστ είναι η Άννα Τορβ («The Newsreader», «The Last of Us») και ο Νόα Τέιλορ («Preacher», «Peaky Blinders»).Η σειρά είναι μια συμπαραγωγή μεταξύ του νορβηγικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα NRK και του καναδικού Crave, της υπηρεσίας streaming που ανήκει στην Bell Media. Η Cineflix Rights διανέμει τη σειρά παγκοσμίως.Τα κύρια γυρίσματα της σειράς ξεκίνησαν στις 24 Μαρτίου, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στο νησί της Ύδρας - όπου ο Κοέν συνάντησε για πρώτη φορά την Ίχλεν - καθώς και στην πατρίδα της, τη Νορβηγία, και στη γενέτειρα του εκλιπόντος τραγουδιστή, το Μόντρεαλ του Καναδά.

Το «So Long, Marianne» χαρακτηρίζεται ως μια «οικεία ιστορία δύο, μοναχικών ανθρώπων που ερωτεύονται, σε μια περίοδο της ζωής τους που προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι και ποια είναι η θέση τους στον κόσμο, ενώ ο ένας γίνεται ένας από τους πιο διάσημους τραγουδιστές όλων των εποχών».



Το μεγαλύτερο μέρος της σειράς επικεντρώνεται στο γραφικό ελληνικό νησί της Ύδρας, όπου το ζευγάρι έζησε τη δεκαετία του 1960. Εκεί, συναντήθηκαν με την Αυστραλή μυθιστοριογράφο Τσάρμιαν Κλιφτ και τον σύζυγό της Τζορτζ Τζόνστον, τη μητριάρχη και τον πατριάρχη μιας μποέμ ομάδας συγγραφέων, καλλιτεχνών, ποιητών και απόκληρων που εξερευνούσαν έναν νέο κόσμο ελεύθερου έρωτα, ναρκωτικών και καλλιτεχνικής ελευθερίας, βιώνοντας παράλληλα τις αντιζηλίες και τη ζήλια που συνόδευαν την έντονη ζωή τους.



Φωτογραφίες: NDPPHOTO



