My Style Rocks - Emilia Vodos: Εγώ στο μυαλό μου τα έχω με τον Μπέκαμ, είναι τζέντλεμαν, μαγειρεύει και πολύ ωραία

To σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks , εκτός από εντάσεις, έφερε και γέλια στο πλατό, με τις παίκτριες να ανταλλάσσουν μερικές ξεκαρδιστικές ατάκες.Το σημερινό κόνσεπτ που κλήθηκαν να υπηρετήσουν οι διαγωνιζόμενες ήταν το μαύρο φόρεμα. Η Ειρήνη λοιπόν, εμφανίστηκε στο πλατό ντυμένη σε λευκές και μαύρες αποχρώσεις, για να πάει να παρακολουθήσει μια ομιλία με θέμα τον σουρεαλισμό.Το λουκ της δεν άρεσε στην, η οποία της εξήγησε ότι δεν έχει φορέσει καν το μαύρο φόρεμα που της ζητήθηκε. Η Ειρήνη ωστόσο, της είπε ότι «στο δικό της μυαλό φοράει».Φυσικά, η Emilia δεν άφησε την απάντησή της να πέσει κάτω και της είπε: «Κι εγώ στο μυαλό μου τα έχω με τον Μπέκαμ, αλλά δεν τα έχω όντως. Τον έχω χρόνια τώρα. Top of the top. Οπότε, ναι τα έχω κι εγώ με αυτόν, αλλά αλλού. Είναι τζέντλεμαν, μαγειρεύει και πολύ ωραία», με τους κριτές και τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες να ξεσπούν σε γέλια.Ο Στέλιος Κουδουνάρης μάλιστα, σημείωσε εκείνη τη στιγμή πως ο πρώην ποδοσφαιριστής έχει και γιους, οι οποίοι μάλιστα, είναι και πιο κοντά στην ηλικία της Emilia.