Βίκτωρ Βερνίκος για Eurovision: «Δεν μας σταματάει τίποτα, θα κάνουμε το καλύτερο»

Θετική ενέργεια, μία μουσική έκπληξη και η υπόσχεση από τον Βίκτωρα Βερνίκο ότι «δεν μας σταματάει τίποτα, θα κάνουμε το καλύτερο», άφησαν ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα στο χθεσινό (Πέμπτη 6 Απριλίου 2023) meet-and-greet της ελληνικής αποστολής της ΕΡΤ και του εκπροσώπου της Ελλάδας, πέντε εβδομάδες πριν τον 67ο διαγωνισμό της Eurovision , στο Λίβερπουλ.Σε έναν κατάμεστο χώρο, στο κέντρο της Αθήνας, εκπρόσωποι ελληνικών και ξένων ΜΜΕ, καθώς και των δυο σωματείων φίλων του διαγωνισμού της Eurovision, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Βίκτωρα Βερνίκο, το δίδυμο Μαρία Κοζάκου – Τζένη Μελιτά που θα σχολιάσουν τον φετινό διαγωνισμό, αλλά και τους Κωνσταντίνο Ρήγο, που έχει αναλάβει την καλλιτεχνική παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στη σκηνή του Λίβερπουλ και Γιώργο Σεγρεδάκη, που επιμελείται ενδυματολογικά την παρουσία του Βίκτωρα στον δρόμο για τον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού. Τη συνάντηση γνωριμίας τίμησαν με την παρουσία τους από τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, η Valerie Benguiat, Πρώτη Γραμματέας Πολιτικού Τμήματος και η Μελίνα Βασιλειάδη, Communications and Political Support Officer.Ο Βίκτωρ μίλησε με δημοσιογράφους και τον κόσμο, ενώ τραγούδησε με ενθουσιασμό αγαπημένα του τραγούδια με την κιθάρα του, γεμίζοντας τον χώρο με τις μουσικές και τους στίχους των «Winner Takes It All», «Die Together», «Fairytale», ενός δικού του ακυκλοφόρητου τραγουδιού με τίτλο «Brutally Honest With You» και φυσικά του «What They Say». Καταχειροκροτήθηκε, όπως ακριβώς κι όταν μοιράστηκε με το κοινό, την ισχυρή του πεποίθηση να κυνηγούν τα όνειρα, όσο μακρινά ή άπιαστα κι αν φαίνονται στους άλλους.«Ταλαντούχο και αποφασισμένο» χαρακτήρισε τον Βίκτωρα η Μαρία Κοζάκου, υπογραμμίζοντας ότι η Eurovision ήταν παιδικό όνειρο για τον 16χρονο εκπρόσωπο της Ελλάδας, που έγινε πέρυσι στόχος και φέτος πραγματικότητα. Η Τζένη Μελιτά στάθηκε στο ιδιαίτερο μήνυμα του «What They Say», που θα ερμηνεύσει στη σκηνή του Λίβερπουλ, καλώντας όχι μόνο τους νέους της γενιάς του, αλλά και όλους, να ακούνε τα συναισθήματά τους, να τα αποδέχονται και να τα μοιράζονται.Για τις δύο πλευρές του «What They Say», τη σκοτεινή και τη φωτεινή, μίλησε ο πολυσχιδής διευθυντής του μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος, εξηγώντας ότι στόχος είναι να μεταφέρουν στη σκηνή της Eurovision τον συναισθηματικό κόσμο του Βίκτωρα και το βίωμά που τον ενέπνευσε να γράψει τους στίχους και τη μουσική της ελληνικής συμμετοχής.