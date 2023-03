Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ ο τελικός του «The Voice» μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Μετά από έναν μαραθώνιο διαγωνισμό τραγουδιού ηαπό την ομάδα τουήταν η μεγάλη νικήτρια του μουσικού τάλεντ σόου.Στο διαγωνιστικό κομμάτι ο μεγάλος τελικός που παρουσίασε ηχωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Από τους οκτώ φιναλίστ και την πρώτη ψηφοφορία έμειναν οι τέσσερις καλύτεροι και στη συνέχεια οι δυο, από τους οποίους κρίθηκε και ο μεγάλος νικητής του σόου.Την πρόκριση πήραν οκαι ηαπό την ομάδα τουαπό την ομάδα τουκαι ηαπό την ομάδα τουΣτην τρίτη και τελευταία φάση οι τέσσερις υποψήφιοι θα έπρεπε να γίνουν δύο. Στην τελική δυάδα έφτασαν η Μαρία Σακελλάρη από την ομάδα τουκαι η Dodona από την ομάδα του Κωνσταντίνου αργυρού.Όταν ο φάκελος με το όνομα του νικητή έφτασε στα χέρια της Φαίης Σκορδά η αγωνία είχε χτυπήσει κόκκινο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παρουσιάστριας η μεγάλη νικήτρια του The Voice Of Greece ήταν η Μαρία Σακελλάρη.

Η Μαρία Σακελλάρη είναι μόλις 16 ετών, είναι μαθήτρια Μουσικού Λυκείου και έχει τη δική της μπάντα. Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή του The Voice ξεχώρισε.Ερμηνεύοντας το «I ‘d rather go blind» μάγεψε τους τέσσερις κριτές με αποτέλεσμα να γυρίσουν όλες οι καρέκλες και να ξεκινήσει το… παιχνίδι της διεκδίκησης.Η διεκδίκηση ήταν σκληρή με τους coaches να ανεβαίνουν στη σκηνή για να βρεθούν κοντά της όμως ο Πάνος Μουζουράκης ήταν αυτός που την κέρδισε και εντέλει δικαιώθηκε! Από τα Knockouts προκρίθηκε με το «Fallin» για να αντιμετωπίσει στα Battles την Δώρα Αρβανίτη στο «I don’t want to miss a thing» περνώντας στην επόμενη φάση.Η Μαρία Σακελλάρη αναγνώρισε από πολύ μικρή ηλικία το ταλέντο της στο τραγούδι και παρά το νεαρό της ηλικία της, δήλωσε συμμετοχή στο The Voice και κατάφερε να αναδειχθεί η μεγάλη νικήτρια.Η αγάπη της για το τραγούδι αποδεικνύεται και μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, καθώς, στις περισσότερες από αυτές βρίσκεται σε κάποια μουσική σκηνή, ερμηνεύοντας τα αγαπημένα της τραγούδια.