Η Σοφία Βογιατζάκη φίλησε τον Σαρμπέλ στο στόμα - Δείτε το βίντεο

Στο αποψινό σόου του Just The 2 Of Us , η Σοφία Βογιατζάκη και ο Σαρμπέλ διαγωνίστηκαν με το τραγούδι «Γίνεται» του Παντελή Παντελίδη.Λίγο πριν τελειώσει το τραγούδι, η Σοφία Βογιατζάκη άρπαξε και φίλησε τον Σαρμπέλ στο στόμα, με τον τραγουδιστή να κάνει πιο… πειστικούς τους στίχους του τραγουδιού «όμως με ένα μου φιλί καρδιά μου γίνεται» , πέφτοντας κάτω.