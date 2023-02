Rock and Roll Hall of Fame: Οι υποψήφιοι για το 2023

Οι White Stripes, οι Iron Maiden, οι Joy Division/New Order, η Σέριλ Κρόου, ο Γουίλι Νέλσον, οι Rage Against the Machine, οι Soundgarden, οι Spinners, οι A Tribe Called Quest, και ο Γουόρεν Ζέβον συμπληρώνουν τη λίστα με τα αποτελέσματα ν΄ ανακοινώνονται τον Μάιο.

«Αυτή η αξιοσημείωτη λίστα υποψηφίων αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς καλλιτέχνες και τη μουσική που το Rock and Roll Hall of Fame τιμά και γιορτάζει», δήλωσε ο John Sykes, πρόεδρος του Ιδρύματος «Rock and Roll Hall of Fame» και συνεχίζει. «Αυτοί οι καλλιτέχνες δημιούργησαν τους δικούς τους ήχους που επηρέασαν γενιές και αμέτρητους άλλους που ακολούθησαν τα βήματά τους».

Σημειωτέον ο κανόνας επιλογής των υποψηφίων υπαγορεύει τον εκάστοτε καλλιτέχνη να έχει κυκλοφορήσει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά τουλάχιστον 25 χρόνια πριν από το έτος της υποψηφιότητας.